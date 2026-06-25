Нові правила ЄС для посилок з України: як працюватиме мито з 1 липня

З 1 липня всі 27 країн Європейського Союзу починають поетапно вводити нові правила оформлення комерційних посилок з-за кордону. Зміни торкнуться українських підприємців, які продають товари в ЄС, а також усіх, хто відправляє європейським отримувачам зразки продукції чи подарунки вартістю понад 45 євро.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Через дуже стислі строки країни Євросоюзу запускатимуть нові правила поступово. Основні зміни передбачають кілька варіантів оформлення:

Якщо податок на додану вартість уже сплачений безпосередньо на торговельному майданчику, з відправника стягуватиметься сервісний збір у розмірі 3 євро за кожен товарний код.

Якщо ПДВ не сплачений, а країна призначення технічно вже готова до нових правил, "Укрпошта" самостійно оформлюватиме цей податок. На першому етапі за такою схемою працюватимуть 5 країн ЄС, інші приєднаються згодом.

Додатково з відправників можуть стягувати місцеві логістичні збори та сервісний збір конкретного поштового оператора.

Ігор Смілянський наголосив, що "Укрпошта" заздалегідь підготувалася до реформи. Компанія не лише погодила процеси з усіма державами ЄС, а й провела повну ІТ-інтеграцію через систему International Post Corporation — міжнародну організацію в Брюсселі, яка об’єднує провідних поштових операторів світу.

Завдяки цьому українським експортерам не доведеться самостійно розбиратися в іноземних податках. При відправці через "Укрпошту" оператор сам розрахує необхідні платежі та перерахує їх митницям країн призначення. Отримувачу в ЄС не доведеться шукати, де сплатити митні збори та комісії. Наразі поштовий оператор разом із Міністерством економіки та НБУ завершує налаштування технічних деталей для взаєморозрахунків.

Керівник компанії також привітав Державну митну службу України з 35-річчям, зазначивши, що завдяки повністю цифровому обміну даними між "Укрпоштою" та митницею мільйони міжнародних посилок оформлюються швидко та в електронному вигляді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС змінив правила для посилок вартістю до 150 євро та ввів фіксовану ставку мита. Рада Європейського Союзу офіційно скасувала безмитне ввезення невеликих відправлень, які ввозяться на територію блоку переважно через сферу електронної комерції, щоб ліквідувати недобросовісну конкуренцію з боку іноземних онлайн-платформ.