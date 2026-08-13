Паливний ринок України: які мережі АЗС найбільше скинули ціни на бензин і дизель

13 серпня українські АЗС оновили вартість пального: бензин А-95 здешевшав на на 29 копійок до 80,72 грн/л, а дизель — усього на 5 копійок до 92,48 грн/л. Вартість скрапленого газу (LPG) практично не змінилася і становить 43,62 грн/л.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Ситуація в мережах АЗС

Мережа UPG знизила ціни на світлі нафтопродукти на 1 грн/л, зрівнявшись з "Укрнафтою", яка також скинула 1 грн/л на бензин А-95. У двох мережах бензин коштує 78,90 грн/л, а дизпальне — 89,90 грн/л.

Ціни знизили також мережі "БРСМ-Нафта", Brent Oil та RLS. Мережа ZOG опустила ціну бензину на 2 грн/л та з 12 серпня відновила продаж дизельного пального.

У мережі "Фактор" дизпальне здешевшало на 1 грн/л — до 87 грн/л, що є найнижчим показником на ринку та на 2 грн/л нижче від цін "Укрнафти" і UPG.

На станціях WOG і VostokGaz дизпальне зросло в ціні на 1 грн/л — до 94,80 грн/л та 93,99 грн/л відповідно. Мережа ОККО утримує ціну на рівні 93,90 грн/л.

Ціни на скраплений газ зросли на АЗС "БРСМ-Нафти" у Херсонській області на 1 грн/л (до 42,99 грн/л) та знизилися на 50 коп./л на станціях Mango у Вінницькій області.

Фактори впливу на ринок

Як зазначають аналітики, собівартість імпортного ресурсу створює умови для подальшого зниження роздрібних цін. Проте у гуртовій торгівлі вартість пального лишається на 2-3 грн/л нижчою за роздрібну. Через це дрібні мережі мають низьку маржинальність і не можуть опускати ціни. Напругу в гуртовому сегменті спричиняють логістичні проблеми на півдні країни та затримки пального на сухопутному кордоні.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року в Україну ввезли майже 20 тис. т високооктанових бензинів. У разі збереження поточних темпів обсяги за рік оновлять рекорд 2025 року, який становив 45 тис. т