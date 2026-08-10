Зростання зупинилося через нову спробу закінчити війну між США та Іраном: скільки коштуватиме пальне на АЗС цього тижня

Світові геополітичні гойдалки на Близькому Сході несподівано дали українським споживачам пального перепочинок. Поки ринок очікує результатів перемовин між США та Іраном, гуртові ціни на бензин і дизель в Україні відчутно просідають. Втім, високий попит у розпал жнив та логістичні виклики через обміління Дунаю тримають імпортерів у тонусі. Delo.ua проаналізувало скільки коштуватимуть бензин, дизель та автогаз на цьому тижні.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо зросли через невизначеність щодо мирного врегулювання конфлікту між США та Іраном. Ці перемовини мають визначити контроль над Ормузькою протокою, а також перспективи щодо її відкриття.

Станом на вечір п'ятниці, 7 серпня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на жовтень здорожчали на $1,06 за барель, або на 1,329% — до $83,55 за барель. Вересневі ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate зросли в ціні на $0,89, або на 1,15% — до $78,18 за барель. За тиждень котирування Brent знизилися більш ніж на 8%, а WTI — більш ніж на 7%.

Тригером для ринку стала реакція на опублікований Тегераном проєкт плану щодо умов транзиту Ормузькою протокою. За словами Ліня Є, віцепрезидента з питань ринку нафти консалтингової компанії Rystad Energy, документ забороняє прохід американським та ізраїльським суднам, а від інших "ворожих" країн вимагає виплати компенсації. Високопосадовці в Тегерані наполягають на стягненні зборів у розмірі від 5% до 7% від ціни вантажу з усіх суден, які використовують протоку. Оман обговорює можливість встановлення плати на рівні 3%, тоді як Вашингтон категорично виступає проти будь-яких подібних платежів.

Ціни на бензин та дизель стабілізувалися в очікуванні миру на Близькому Сході

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", гуртовий ринок дизпалива минулого тижня демонстрував низхідний тренд. Станом на 7 серпня, порівняно з 31 липня, середня гуртова ціна дизелю знизилася на 4,83 грн/л, до 91,66 грн/л. Порівняно з 5 серпня, дизпаливо в гурті здешевшало на 1,62 грн/л.

Зниження цін на внутрішньому ринку відбувається на тлі спадної динаміки світових котирувань. Зокрема, ф’ючерси на газойль (основну сировину для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі 7 серпня від початку торгів знизилися на $25,10/т (–2,1%) — до $1177,40/т. За минулий тиждень котирування знизилися більш ніж на 10%. За даними НБУ, курс долара за 7 серпня майже не змінився й становить 44,76 грн, тоді як євро подорожчав на 0,13 грн — до 51,67 грн. Порівняно з початком тижня долар зріс на 0,06 грн, а євро — на 0,39 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

На гуртовому ринку бензину А-95 також зберігалася тенденція до зниження цін. Станом на 7 серпня, порівняно з 31 липня, середня гуртова ціна бензину знизилася на 5,3 грн/л, до 75,59 грн/л, а порівняно з 5 серпня бензин у гурті здешевшав на 4,26 грн/л.

Котирування на північно-західному європейському базисі Eurobob (FOB NWE) у четвер, 6 серпня, збільшилися на $3/т — до $924–979/т залежно від умов доставки. Південний індикатор FOB Med зріс на $4/т — до $989/т. На початку серпня імпорт бензину залишався активним. За підсумками перших п’яти днів місяця середньодобові обсяги постачання бензину всіх марок становили близько 4,7 тис. т.

На АЗС ринок бензину та дизелю демонстрував рух до стабілізації: дизель за тиждень сповільнив здорожчання, а бензин трохи впав у ціні. Станом на 7 серпня, порівняно з 31 липня, середня ціна бензину А-95 на українських АЗС знизилася на 12 коп./л, до 80,81 грн/л, а середня ціна дизпалива на заправках зросла на 86 коп./л, до 92,11 грн/л. Зокрема, мережа Avantage7 знизила ціну А-92 на 3,00 грн/л, тоді як KLO підвищила вартість А-95 на 2,10 грн/л. У Market дизельне пальне подешевшало на 3,30 грн/л, до 93,60 грн/л, а в Neftek ціна знизилася на 1,00 грн/л, до 98,99 грн/л. У сегменті преміального дизеля найбільше зниження зафіксовано в мережах Mango та Chipo. Водночас частина операторів переглядала ціни в бік підвищення. В Ovis дизельне пальне подорожчало на 1,90 грн/л, до 94,80 грн/л, а преміальне дизпаливо — на 1,00 грн/л, до 96,80 грн/л. Така різноспрямована динаміка свідчить про те, що основні зміни мали локальний характер і не призвели до формування нового ринкового тренду.

За оцінкою засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, цього тижня ціни на бензин та дизель в Україні залишатимуться незмінними . Ключовим чинником є кон'юнктура на зовнішніх ринках. Чергові спроби президента США Дональда Трампа дипломатично врегулювати конфлікт з Іраном вгамували паніку на європейському ринку газойлю. Тож зараз ринок завмер в очікуванні подальшого розвитку подій.

Тим часом споживання пального в Україні залишається високим через жнива та сезон відпусток. Водночас проблем додає обміління Дунаю, що робить неможливим захід у порти габаритних танкерів та змушує трейдерів шукати альтернативні джерела постачання пального на південь України.

Здорожчання газу на АЗС зупинилося через падіння цін у гурті

За даними "Нафторинку", станом на 7 серпня, порівняно з 5 серпня, середня ціна LPG із доставкою по Україні збільшилася на 62 грн/т, до 73 756 грн/т. Водночас вартість самовивозом зменшилася на 329 грн/т, досягнувши 72 184 грн/т.

На ринку самовивозу компанії "Газтрон Україна" та "ТД ДМС Трейд" знизили ціни на суміші на 400–1000 грн/т, пропонуючи ресурс у Київській та Кіровоградській областях за 73 000–73 700 грн/т. Компанія "Барс" вийшла з новими пропозиціями пропану за 74 000 грн/т у Києві та 74 500 грн/т у Кіровоградській області.

Середня ціна автогазу в Одеській області зменшилася на 1,1%, до 71 740 грн/т. Ціни суміші пропан-бутану в портах Дунаю та Чорного моря коливалися в діапазоні 67 000–73 200 грн/т ($838–943/т без податків), тоді як середня вартість зменшилася на 1225 грн/т, до 70 975 грн/т ($898/т без податків). Натомість середня вартість в Одесі залишилася на рівні 75 000 грн/т ($965/т без податків).

На АЗС газ сповільнив висхідну динаміку. Станом на 7 серпня, порівняно з 31 липня, середня ціна пропан-бутану на заправках зросла на 13 коп./л, до 42,88 грн/л. Із другої половини минулого тижня ринок газу стабілізувався. Але попри стабільність, окремі мережі продовжували коригувати ціни. Зокрема, "Данай" та "Єгаз" знизили вартість автогазу на 1,50 грн/л, Chipo — на 1,05 грн/л, тоді як Magnum Energy підвищив ціну на 1,23 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня середня гуртова ціна пропан-бутану в Україні може знизитися в межах 2 тис. грн/т через насичення ринку дешевим ресурсом. Тим часом ціни на АЗС припинять зростати та стабілізуються.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 82,90 93,90 43,90 WOG 83,50 93,80 44,50 Socar 85,40 95,90 43,90 Motto - 90,90 41,40 БРСМ-Нафта 78,99 90,99 40,99 UPG 79,90 90,90 42,90 UKRNAFTA 79,90 89,90 42,90

Дані: застосунки мереж АЗС.