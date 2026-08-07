Ціна нафти на 7 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту знову пішли вгору у п'ятницю, 7 серпня. Ринок злякався нових заяв Ірану, який разом із Оманом хоче закрити Ормузьку протоку для “ворожих” кораблів. Тих, хто намагатиметься проїхати без дозволу, Тегеран погрожує жорстко штрафувати.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 7 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $ 83,29 + 0,97% WTI $77,93 + 0,83% Urals $76,24 + 1.30%

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на 80 центів, або 0,97%, до 83,29 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 64 центи, або 0,83%, до 77,93 долара.

На початку тижня ціни на сировину відчутно впали, оскільки інвестори розраховували на ймовірне вирішення тривалого регіонального конфлікту. Проте вже в четвер еталонна марка Brent знову подолала психологічну позначку у 80 доларів за барель, перед цим уперше з 13 липня опустившись нижче цього рівня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, найближчим тригером для ринку стала реакція на опублікований Тегераном проєкт плану щодо умов транзиту Ормузькою протокою. За словами Ліня Є, віцепрезидента з питань ринку нафти консалтингової компанії Rystad Energy, документ забороняє прохід американським та ізраїльським суднам, а від інших "ворожих" країн вимагає виплати компенсації.

Високопосадовці в Тегерані наполягають на стягненні зборів у розмірі від 5% до 7% від ціни вантажу з усіх суден, які використовують протоку. Оман обговорює можливість встановлення плати на рівні 3%, тоді як Вашингтон категорично виступає проти будь-яких подібних платежів.

Джерела в галузі зазначають, що реалізувати запропоновану угоду буде вкрай важко через діючі санкції США та обмежувальні застереження страхових компаній щодо таких фінансових транзакцій.