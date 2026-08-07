Цена нефти на 7 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

В пятницу цены на нефть продолжили расти на фоне дальнейших опасений по поводу открытия Ормузского пролива, поскольку Иран, сотрудничая с Оманом, предложил запретить проход через пролив судам, которые считаются враждебными, и строго штрафовать тех, кто нарушает предложенные "правила".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 7 августа

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $83,29 + 0,97% WTI $77,93 + 0,83% Urals $76,24 + 1.30%

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли на 80 центов, или 0,97%, до 83,29 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 64 цента, или 0,83%, до 77,93 доллара.

В начале недели цены на сырье ощутимо упали, поскольку инвесторы рассчитывали на вероятное разрешение длительного регионального конфликта. Однако уже в четверг эталонная марка Brent снова преодолела психологическую отметку в 80 долларов за баррель, перед этим впервые с 13 июля опустившись ниже этого уровня.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, ближайшим триггером для рынка стала реакция на опубликованный Тегераном проект плана по условиям транзита по Ормузскому проливу. По словам Линя Е, вице-президента по вопросам рынка нефти консалтинговой компании Rystad Energy, документ запрещает проход американским и израильским судам, а от других "враждебных" стран требует выплаты компенсации.

Высокопоставленные должностные лица в Тегеране настаивают на взыскании сборов в размере от 5% до 7% от цены груза со всех судов, использующих пролив. Оман обсуждает возможность установления платы на уровне 3%, в то время как Вашингтон категорически выступает против каких-либо подобных платежей.

Источники в отрасли отмечают, что реализовать предложенное соглашение будет крайне сложно из-за действующих санкций США и ограничительных оговорок страховых компаний относительно таких финансовых транзакций.