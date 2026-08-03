Дизель приближается к 100 грн/л: к чему готовиться украинским водителям в августе

Август станет испытанием для украинских водителей: дизельное топливо уверенно идет к отметке в 100 грн за литр, а за ним тянутся бензин и автогаз. Из-за мирового удорожания нефти, обмеления Дуная и пикового спроса со стороны аграриев оптовые и розничные котировки обновляют максимумы. Эксперты которых опросили Delo.ua рассказали, какие факторы давят на рынок и к чему готовиться потребителям в ближайшие недели.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли и зафиксировали наибольший месячный рост с марта. По сообщению Reuters, причиной этого стали заявления Ирана о том, что некоторые танкеры были вынуждены развернуться в Ормузском проливе.

По состоянию на вечер пятницы, 31 июля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на октябрь подорожали на $1,05 за баррель или на 1,31% — до $87,93 за баррель. Сентябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate увеличились на $1,08 или на 1,29% — до $84,67 за баррель. В июле котировки Brent выросли почти на 24%, а WTI – на 21%.

В последнюю неделю июля до пятницы цены на нефть двигались вниз, поскольку геополитическое напряжение на Ближнем Востоке компенсирует увеличение потоков сырья через Ормузский пролив. В то же время, Саудовская Аравия формирует международную коалицию для усиления безопасности судоходства в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе. Несмотря на объявленную йеменскими хуситами морскую блокаду, транспортировка нефти через Ормузский пролив и Красное море продолжается.

Первые две недели августа будут сложными для рынка дизеля и бензина

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в последнюю неделю июля оптовый рынок дизтоплива в Украине сохранял восходящую динамику, хотя темпы роста несколько снизились по сравнению с предыдущей неделей. По состоянию на вечер пятницы, 31 июля, по сравнению с 24 июля, средняя оптовая цена дизтоплива в Украине выросла на 3,97 грн/л — до 96,49 грн/л, а по сравнению с 29 июля рост составил 2,74 грн/л.

Внешний рынок также продолжает поддерживать восходящий тренд. Фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже по итогам торгов 31 июля прибавили $30,90/т и достигли отметки в $1318,25/т. На валютном рынке Национальный банк зафиксировал укрепление гривни к доллару США — официальный курс снизился на 23 коп., до 44,70 грн., тогда как евро подорожал на 21 коп., до 51,28 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Оптовые цены на бензин также росли, хотя и менее стремительно, чем на дизель. По состоянию на 31 июля, по сравнению с 24 июля, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 1,02 грн/л — до 80,89 грн/л.

Тем временем бензиновые котировки в ЕС снижались. По состоянию на 30 июля на северо-западном базисе Eurobob бензиновые котировки уменьшились на $31–28/т – до $1094–1149/т в зависимости от условий доставки, а южный индикатор FOB Med снизился на $25/т – до $1085/т.

На АЗС в течение 29-31 июля цены также продолжили расти. Основное движение формирует дизельное топливо, ставшее главным фактором повышения средних цен. За короткий период цена на дизель существенно выросла, а некоторые операторы сформировали новые максимальные значения. В то же время, бензиновый сегмент остается более стабильным. По состоянию на 31 июля по сравнению с 24 июля средняя цена дизтоплива на украинских АЗС выросла на 6,25 грн/л до 91,25 грн/л, тогда как бензин на заправках в среднем вырос на 83 коп./л до 80,93 грн/л. Повышение цен на дизель охватило большинство операторов розничного рынка. Наиболее заметную корректировку среди крупных сетей провела "БРСМ-Нафта", где дизельное топливо подорожало на 3 грн/л. В сети Ukrnafta цены увеличились на 2 грн/л, у OKKO и UPG дизель подорожал на 1,60 грн/л. Также пересмотр стоимости состоялся у WOG, KLO, AMIC Energy, Parallel и других операторов, где повышение в основном составило 1–2 грн/л. Отдельные региональные сети произвели более существенные корректировки. У Market дизельное топливо подорожало на 4 грн/л, у Neftek цена увеличилась на 3 грн/л. На фоне всеобщего повышения рынок сформировал новые ценовые ориентиры. Сеть Neftek удерживает наивысшие значения среди представленных операторов в ключевых категориях горючего. На АЗС бензин А-95 стоит 86,49 грн/л, А-95+ реализуется по 88,99 грн/л, дизельное топливо составляет 96,99 грн/л, а премиальный дизель достиг 99,99 грн/л. Таким образом, именно дизельный сегмент вышел на новый уровень, практически приблизившись к пределу 100 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, первые две недели августа будут достаточно сложными на топливном рынке. Из-за обмеления Дуная движение топливных танкеров ограничено. Кроме того, начало августа – это период повышенного спроса на дизтопливо со стороны аграриев. Бизнесмен говорит, что сейчас оптовые цены на дизтопливо остаются выше розничных, поэтому операторы АЗС почти не зарабатывают на продаже горючего.

Таким образом, по мнению Леушкина, к 15 августа цены на дизтопливо будут двигаться до 100 грн/л, а цены на бензин - до 95 грн/л. Во второй половине месяца ситуация должна стабилизироваться, а цены прекратить рост.

Спрос на газ растет из-за подорожания бензина

По данным Нафторинка, по состоянию на 31 июля средняя цена на LPG с доставкой по Украине стремительно выросла на 1514 грн/т по сравнению с 29 июля, составив 73 948 грн/т. Это было следствием очередного поднятия прайса компании "Полтава Газтрейд" на 1 000–5 000 грн/т – до 70 000–77 000 грн/т в зависимости от области.

В то же время цена самовывозом показала значительный скачок на 1 004 грн/т, достигнув 71 488 грн/т. В западных и южных областях "Полтава Газтрейд" в пятницу предлагала аналогичный ресурс за 68 500–74 000 грн/т, что на 1 000–2 000 грн/т больше, чем в среду.

За 29 дней июля среднесуточный импорт сжиженного газа увеличился на 9,0% по сравнению с июнем, составив 2,29 тыс. т. Морские поставки снизились на 7,3% - до 1,21 тыс. т, что стало прямым следствием атаки на танкер компании "Мартин Трейд". В то же время железнодорожные отгрузки компенсировали это падение, вырос более чем вдвое — до 0,33 тыс. т. Поставки грузовыми автомобилями увеличились на 17,3% — до 0,76 тыс. т. Пятерку крупнейших импортеров, обеспечивших этот рекордный поток автопартий, сформировали: Grand (9,7%), Барс (8,8%) и UPG (5,9%).

На АЗС газ также продолжает дорожать. По состоянию на 31 июля, по сравнению с 24 июля, средняя цена пропан-бутана на заправках выросла на 2,26 грн/л — до 42,75 грн/л. Наиболее активно повышение в сегменте автогаза происходило среди региональных операторов. У Longo цена LPG выросла на 5 грн/л, у EGO Petrol Station - на 4,50 грн/л, у "Данай" - на 3,50 грн/л, а у McLaut - на 3 грн/л. Среди крупных сетей наибольшую корректировку провели KLO и Neftek, где автогаз подорожал на 1,50 грн/л. У OKKO и SOCAR цена увеличилась на 1 грн/л, тогда как у WOG, Ukrnafta и UPG осталась без изменений.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, рост цен связан с увеличением потребления из-за удорожания бензина. Бизнесмен убежден, что на этой неделе рост цены на газ в группе продолжится, а розница может прибавить в цене 2–3 грн/л. После этого цены стабилизируются, а во второй половине августа начнут снижаться.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 82,90 92,50 43,90 WOG 83,50 93,80 44,50 Socar 85,40 94,90 43,90 Motto - 90,90 41,40 БРСМ-Нафта 79,99 90,99 40,99 UPG 79,90 90,90 42,90 UKRNAFTA 79,90 89,90 42,90

Данные: приложения сетей АЗС.