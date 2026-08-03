Дизель наближається до 100 грн/л: до чого готуватись українським водіям у серпні

Серпень стане випробуванням для українських водіїв: дизельне пальне впевнено крокує до позначки у 100 грн за літр, а за ним тягнуться бензин та автогаз. Через світове здорожчання нафти, обміління Дунаю та піковий попит з боку аграріїв гуртові й роздрібні котирування оновлюють максимуми. Експерти яких опитало Delo.ua розповіли, які фактори тиснуть на ринок і до чого готуватися споживачам у найближчі тижні.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту зросли та зафіксували найбільше місячне зростання з березня. За повідомленням Reuters, причиною цього стали заяви Ірану про те, що деякі танкери були змушені розвернутися в Ормузькій протоці.

Станом на вечір п'ятниці, 31 липня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на жовтень здорожчали на $1,05 за барель, або на 1,31% — до $87,93 за барель. Вересневі ф'ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate збільшилися на $1,08, або на 1,29% — до $84,67 за барель. У липні котирування Brent зросли майже на 24%, а WTI — на 21%.

В останній тиждень липня до п'ятниці ціни на нафту рухалися донизу, оскільки геополітичну напругу на Близькому Сході компенсує збільшення потоків сировини через Ормузьку протоку. Водночас Саудівська Аравія формує міжнародну коаліцію для посилення безпеки судноплавства в Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці та Аденській затоці. Попри оголошену єменськими хуситами морську блокаду, транспортування нафти через Ормузьку протоку та Червоне море триває.

Перші два тижні серпня будуть складними для ринку дизелю та бензину

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", в останній тиждень липня гуртовий ринок дизпалива в Україні зберігав висхідну динаміку, хоча темпи зростання дещо знизилися порівняно з попереднім тижнем. Станом на вечір п'ятниці, 31 липня, порівняно з 24 липня середня гуртова ціна дизпалива в Україні зросла на 3,97 грн/л — до 96,49 грн/л, а порівняно з 29 липня зростання склало 2,74 грн/л.

Зовнішній ринок також продовжує підтримувати висхідний тренд. Ф'ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі за підсумками торгів 31 липня додали $30,90/т та досягли позначки $1318,25/т. На валютному ринку Національний банк зафіксував зміцнення гривні до долара США — офіційний курс знизився на 23 коп., до 44,70 грн, тоді як євро подорожчав на 21 коп., до 51,28 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Гуртові ціни на бензин також зростали, хоча й менш стрімко, ніж на дизель. Станом на 31 липня порівняно з 24 липня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 1,02 грн/л — до 80,89 грн/л.

Тим часом бензинові котирування в ЄС знижувалися. Станом на 30 липня на північно-західному базисі Eurobob бензинові котирування зменшилися на $31–28/т — до $1094–1149/т залежно від умов доставки, а південний індикатор FOB Med знизився на $25/т — до $1085/т.

На АЗС протягом 29–31 липня ціни також продовжили зростати. Основний рух формує дизельне пальне, яке стало головним фактором підвищення середніх цін. За короткий період ціна на дизель суттєво зросла, а окремі оператори сформували нові максимальні значення. Водночас бензиновий сегмент залишається більш стабільним. Станом на 31 липня порівняно з 24 липня середня ціна дизпалива на українських АЗС зросла на 6,25 грн/л — до 91,25 грн/л, тоді як бензин на заправках у середньому зріс на 83 коп./л — до 80,93 грн/л. Підвищення цін на дизель охопило більшість операторів роздрібного ринку. Найбільш помітне коригування серед великих мереж провела "БРСМ-Нафта", де дизельне пальне здорожчало на 3 грн/л. У мережі Ukrnafta ціни збільшилися на 2 грн/л, у OKKO та UPG дизель подорожчав на 1,60 грн/л. Також перегляд вартості відбувся у WOG, KLO, AMIC Energy, Parallel та інших операторів, де підвищення переважно становило 1–2 грн/л. Окремі регіональні мережі провели більш суттєві коригування. У Market дизельне пальне подорожчало на 4 грн/л, у Neftek ціна збільшилася на 3 грн/л. На тлі загального підвищення ринок сформував нові цінові орієнтири. Мережа Neftek наразі утримує найвищі значення серед представлених операторів у ключових категоріях пального. На її АЗС бензин А-95 коштує 86,49 грн/л, А-95+ реалізується по 88,99 грн/л, дизельне пальне становить 96,99 грн/л, а преміальний дизель досяг 99,99 грн/л. Таким чином, саме дизельний сегмент вийшов на новий рівень, практично наблизившись до межі в 100 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, перші два тижні серпня будуть досить складними на паливному ринку. Через обміління Дунаю рух паливних танкерів обмежений. Крім того, початок серпня — це період підвищеного попиту на дизпаливо з боку аграріїв. Бізнесмен каже, що зараз гуртові ціни на дизпальне залишаються вищими за роздрібні, тож оператори АЗС майже не заробляють на продажі пального.

Таким чином, на думку Льоушкіна, до 15 серпня ціни на дизпальне рухатимуться до 100 грн/л, а ціни на бензин — до 95 грн/л. У другій половині місяця ситуація має стабілізуватися, а ціни — припинити зростання.

Попит на газ росте через здорожчання бензину

За даними Нафторинку, станом на 31 липня середня ціна на LPG із доставкою по Україні стрімко зросла на 1 514 грн/т порівняно з 29 липня, склавши 73 948 грн/т. Це було наслідком чергового підняття прайсу компанії "Полтава Газтрейд" на 1 000–5 000 грн/т — до 70 000–77 000 грн/т залежно від області.

Водночас ціна самовивозом показала значний стрибок на 1 004 грн/т, досягнувши 71 488 грн/т. У західних та південних областях "Полтава Газтрейд" у п'ятницю пропонувала аналогічний ресурс за 68 500–74 000 грн/т, що на 1 000–2 000 грн/т більше, ніж у середу.

За 29 днів липня середньодобовий імпорт скрапленого газу збільшився на 9,0% порівняно з червнем, склавши 2,29 тис. т. Морські постачання знизилися на 7,3% — до 1,21 тис. т, що стало прямим наслідком атаки на танкер компанії "Мартін Трейд". Водночас залізничні відвантаження компенсували це падіння, зрісши більш ніж удвічі — до 0,33 тис. т. Постачання вантажними автомобілями збільшились на 17,3% — до 0,76 тис. т. П'ятірку найбільших імпортерів, які забезпечили цей рекордний потік автопартій, сформували: ОККО (10,7%), Avantage7 (10,5%), Grand (9,7%), "Барс" (8,8%) та UPG (5,9%).

На АЗС газ також продовжує дорожчати. Станом на 31 липня порівняно з 24 липня середня ціна пропан-бутану на заправках зросла на 2,26 грн/л — до 42,75 грн/л. Найбільш активне підвищення в сегменті автогазу відбувалося серед регіональних операторів. У Longo ціна LPG зросла на 5 грн/л, у EGO Petrol Station — на 4,50 грн/л, у "Данай" — на 3,50 грн/л, а у McLaut — на 3 грн/л. Серед великих мереж найбільше коригування провели KLO та Neftek, де автогаз подорожчав на 1,50 грн/л. У OKKO та SOCAR ціна збільшилася на 1 грн/л, тоді як у WOG, Ukrnafta та UPG залишилася без змін.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, зростання цін пов'язане зі збільшенням споживання через здорожчання бензину. Бізнесмен переконаний, що на цьому тижні зростання ціни на газ у гурті продовжиться, а роздріб може додати в ціні 2–3 грн/л. Після цього ціни стабілізуються, а у другій половині серпня почнуть знижуватися.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 82,90 92,50 43,90 WOG 83,50 93,80 44,50 Socar 85,40 94,90 43,90 Motto - 90,90 41,40 БРСМ-Нафта 79,99 90,99 40,99 UPG 79,90 90,90 42,90 UKRNAFTA 79,90 89,90 42,90

Дані: застосунки мереж АЗС.