Ціна нафти на 31 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

У п’ятницю, 31 липня, світові ціни на нафту знизилися, оскільки ринок зосередився на стабільних поставках сировини через ключові морські маршрути, попри відсутність істотного прогресу в переговорах між США та Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 31 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $88 +1,2% WTI $82,09 +1,8% Urals $76,94 +7.92%

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали в ціні на 1,03 долара, або 1,2%, до 88 доларів за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1,50 долара, або 1,8%, до 82,09 доларів за барель.

Зазначається, що у місячному вимірі обидві еталонні марки мають зрости приблизно на ⁠20%.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, за словами старшого аналітика ANZ Деніела Хайнса, ціни на нафту знижуються, оскільки геополітичну напругу на Близькому Сході компенсує збільшення потоків сировини через Ормузьку протоку.

Водночас Саудівська Аравія формує міжнародну коаліцію для посилення безпеки судноплавства в Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці та Аденській затоці. Попри оголошену єменськими хуситами морську блокаду, транспортування нафти через Ормузьку протоку та Червоне море триває.

Аналітики зазначають, що підвищені ризики безпеки вже призвели до зростання вартості фрахту й страхування танкерів, що підтримує геополітичну премію в цінах на нафту.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку в Україні почали стрімко зростати гуртові й роздрібні ціни на пальне.