Страхового брокера "Смартпрогрес" виключили з реєстру НБУ

Національний банк України виключив ТОВ "Страховий брокер "Смартпрогрес" з Реєстру страхових посередників як страхового та перестрахового брокера.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Причиною стало те, що компанія протягом останніх 12 місяців не здійснювала діяльності з надання посередницьких послуг.

У НБУ пояснили, що підставою для виключення стали положення закону "Про страхування", які передбачають таке рішення у разі відсутності посередницької діяльності протягом 12 місяців.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 липня 2026 року.

Додамо, НБУ позбавив ліцензій на здійснення страхової діяльності компанії "Аско ДС" та "Перемога". Рішення ухвалено через порушення вимог законодавства та здійснення ризикових операцій.