Нацбанк зареєстрував нового страхового брокера на фінансовому ринку

Національний банк України включив ТОВ “Страховий брокер ”Рілай" до Реєстру страхових посередників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Нацбанк зареєстрував нового страхового брокера

Національний банк включив ТОВ "Страховий брокер "Рілай" до Реєстру страхових посередників. Рішення ухвалено на підставі електронної заявки, поданої компанією.

Відповідне рішення 11 березня 2026 року прийняв Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України.

Включення до реєстру надає компанії право здійснювати діяльність страхового та перестрахового брокера на ринку страхових послуг відповідно до вимог законодавства України.

Про компанію

Згідно з даними відкритих державних реєстрів, ТОВ "Страховий брокер "Рілай" зареєстроване у серпні 2025 року в Києві. Основним видом діяльності компанії є посередницькі послуги у сфері страхування.

Керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником компанії є Світлана Власова, якій належить 100% статутного капіталу підприємства. Статутний капітал компанії становить 10 тис. грн.

Юридична адреса компанії - м. Київ, вул. Менделєєва, 12, приміщення 94, офіс 2. Відповідно до відкритих реєстрів, судові справи чи процедури банкрутства щодо компанії відсутні.

Хто такі страхові брокери

Страхові брокери - це юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які зареєстровані відповідно до законодавства і займаються посередницькою діяльністю на страховому ринку. Вони працюють на підставі доручень страховиків або страхувальників, виконуючи свої обов’язки від свого імені.

Як і страхові агенти, брокери можуть бути як фізичними особами, так і юридичними, організованими у вигляді брокерських компаній із найманим персоналом. Великі корпорації іноді залучають так званих "кептивних брокерів", які працюють лише на їх користь.

Ключова різниця між страховим брокером і агентом полягає в тому, що брокер діє в інтересах клієнта, тоді як агент представляє інтереси конкретного страховика.

Крім того, страховий брокер не лише укладає договори, але й супроводжує їх виконання, зокрема, у разі настання страхового випадку, врегульовуючи його відповідно до умов укладеної угоди зі страхувальником.