Нацбанк зарегистрировал нового страхового брокера на финансовом рынке

Национальный банк Украины включил ООО Страховой брокер ”Рилай” в Реестр страховых посредников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Нацбанк зарегистрировал нового страхового брокера

Национальный банк включил ООО "Страховой брокер "Рилай" в Реестр страховых посредников. Решение принято на основании электронной заявки, поданной компанией.

Соответствующее решение 11 марта 2026 г. принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка Украины.

Включение в реестр предоставляет компании право осуществлять деятельность страхового и перестрахового брокера на рынке страховых услуг в соответствии с требованиями законодательства Украины.

О компании

Согласно данным открытых государственных реестров, ООО "Страховой брокер "Рилай" зарегистрировано в августе 2025 г. в Киеве. Основным видом деятельности компании являются посреднические услуги в сфере страхования.

Руководителем, учредителем и конечным бенефициарным владельцем компании является Светлана Власова, которой принадлежит 100% уставного капитала предприятия. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. Грн.

Юридический адрес компании – г. Киев, ул. Менделеева, 12, помещение 94, офис 2. В соответствии с открытыми реестрами, судебные дела или процедуры банкротства в отношении компании отсутствуют.

Кто такие страховые брокеры

Страховые брокеры – это юридические лица или физические лица-предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством и занимающиеся посреднической деятельностью на страховом рынке. Они работают на основании поручений страховщиков или страхователей, исполняя свои обязанности от своего имени.

Как и страховые агенты, брокеры могут являться как физическими лицами, так и юридическими, организованными в виде брокерских компаний с наемным персоналом. Крупные корпорации иногда привлекают так называемых "кептивных брокеров", работающих только в их пользу.

Ключевая разница между страховым брокером и агентом состоит в том, что брокер действует в интересах клиента, в то время как агент представляет интересы конкретного страховщика.

Кроме того, страховой брокер не только заключает договоры, но и сопровождает их выполнение, в частности, при наступлении страхового случая, регулируя его в соответствии с условиями заключенного соглашения со страхователем.

Автор:
Ольга Опенько