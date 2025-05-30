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Нацбанк зарегистрировал трех новых страховых брокеров: что о них известно
Национальный банк официально включил в Реестр страховых посредников трех страховых и перестраховых брокеров по результатам рассмотрения их электронных заявок.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Страховые брокеры в Украине
Национальный банк Украины включил в Реестр страховых посредников трех новых страховых и перестраховых брокеров на основании поданных электронных заявок. В обновленный реестр вошли:
- ООО "Выбор страхового брокера";
- ООО "Независимое страховое агентство";
- ООО "ТВТ-страховой брокер".
Также регулятор исключил эти компании из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров (ГРСБ) и аннулировал их предварительные свидетельства.
Что известно о брокерах
- ООО "Выбор страхового брокера"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Выбор" было зарегистрировано в 2021 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 60 тыс. грн.
Основной вид деятельности – предоставление услуг страховых агентов и брокеров, охватывающее посредничество между страховыми компаниями и клиентами в сфере заключения и сопровождения страховых договоров.
Бенефициарный владелец – Шелест Сергей.
- ООО "Независимое страховое агентство"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Независимое страховое агентство" было зарегистрировано в 2024 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 50 тысяч. грн.
Основной вид деятельности — посредническая деятельность в сфере страхования, которая включает в себя предоставление услуг страховыми агентами и брокерами по заключению страховых и перестраховых договоров между клиентами и страховыми компаниями.
Бенефициарный владелец – Батютенко Юрий.
- ООО "ТВТ-страховой брокер".
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ТВТ-страховой брокер" было зарегистрировано в 2007 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 44 тыс. грн.
Основной вид деятельности – предоставление услуг в сфере страхового посредничества, предусматривающего деятельность страховых агентов и брокеров по обеспечению взаимодействия между страховыми компаниями и клиентами.
Бенефициарный владелец – Татаринова Елена.
Кто такие страховые брокеры
Страховые брокеры – это юридические лица или физические лица-предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством и занимающиеся посреднической деятельностью на страховом рынке. Они работают на основании поручений страховщиков или страхователей, исполняя свои обязанности от своего имени.
Как и страховые агенты, брокеры могут являться как физическими лицами, так и юридическими, организованными в виде брокерских компаний с наемным персоналом. Крупные корпорации иногда привлекают так называемых "кептивных брокеров", работающих только в их пользу.
Ключевая разница между страховым брокером и агентом состоит в том, что брокер действует в интересах клиента, в то время как агент представляет интересы конкретного страховщика.
Кроме того, страховой брокер не только заключает договоры, но и сопровождает их выполнение, в частности, при наступлении страхового случая, регулируя его в соответствии с условиями заключенного соглашения со страхователем.