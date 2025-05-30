Нацбанк зарегистрировал трех новых страховых брокеров: что о них известно

Национальный банк официально включил в Реестр страховых посредников трех страховых и перестраховых брокеров по результатам рассмотрения их электронных заявок.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Страховые брокеры в Украине

Национальный банк Украины включил в Реестр страховых посредников трех новых страховых и перестраховых брокеров на основании поданных электронных заявок. В обновленный реестр вошли:

ООО "Выбор страхового брокера";

ООО "Независимое страховое агентство";

ООО "ТВТ-страховой брокер".

Также регулятор исключил эти компании из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров (ГРСБ) и аннулировал их предварительные свидетельства.

Что известно о брокерах

ООО "Выбор страхового брокера"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Выбор" было зарегистрировано в 2021 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 60 тыс. грн.

Основной вид деятельности – предоставление услуг страховых агентов и брокеров, охватывающее посредничество между страховыми компаниями и клиентами в сфере заключения и сопровождения страховых договоров.

Бенефициарный владелец – Шелест Сергей.

ООО "Независимое страховое агентство"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Независимое страховое агентство" было зарегистрировано в 2024 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 50 тысяч. грн.

Основной вид деятельности — посредническая деятельность в сфере страхования, которая включает в себя предоставление услуг страховыми агентами и брокерами по заключению страховых и перестраховых договоров между клиентами и страховыми компаниями.

Бенефициарный владелец – Батютенко Юрий.

ООО "ТВТ-страховой брокер".

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ТВТ-страховой брокер" было зарегистрировано в 2007 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 44 тыс. грн.

Основной вид деятельности – предоставление услуг в сфере страхового посредничества, предусматривающего деятельность страховых агентов и брокеров по обеспечению взаимодействия между страховыми компаниями и клиентами.

Бенефициарный владелец – Татаринова Елена.

Кто такие страховые брокеры

Страховые брокеры – это юридические лица или физические лица-предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством и занимающиеся посреднической деятельностью на страховом рынке. Они работают на основании поручений страховщиков или страхователей, исполняя свои обязанности от своего имени.

Как и страховые агенты, брокеры могут являться как физическими лицами, так и юридическими, организованными в виде брокерских компаний с наемным персоналом. Крупные корпорации иногда привлекают так называемых "кептивных брокеров", работающих только в их пользу.

Ключевая разница между страховым брокером и агентом состоит в том, что брокер действует в интересах клиента, в то время как агент представляет интересы конкретного страховщика.

Кроме того, страховой брокер не только заключает договоры, но и сопровождает их выполнение, в частности, при наступлении страхового случая, регулируя его в соответствии с условиями заключенного соглашения со страхователем.