Нацбанк зарегистрировал семь новых страховых и перестраховых брокеров

Национальный банк Украины официально включил в Реестр страховых посредников семь страховых и перестраховых брокеров, подавших электронные заявки.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В реестр включены следующие учреждения:

Общество с ограниченной ответственностью "Брокертим";

Общество с ограниченной ответственностью "Евро Иншуранс Брокерс";

Общество с ограниченной ответственностью "Тугато-Украина";

Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер Консорис";

Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Малированная";

Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Эрида";

Общество с ограниченной ответственностью "СБ Монарх".

Кто такие страховые брокеры

Страховые брокеры – это юридические лица или физические лица-предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством и занимающиеся посреднической деятельностью на страховом рынке. Они работают на основании поручений страховщиков или страхователей, выполняя свои обязанности от своего имени.

Как и страховые агенты, брокеры могут являться как физическими лицами, так и юридическими, организованными в виде брокерских компаний с наемным персоналом. Крупные корпорации иногда привлекают так называемых "кептивных брокеров", работающих только в их пользу.

Ключевая разница между страховым брокером и агентом состоит в том, что брокер действует в интересах клиента, в то время как агент представляет интересы конкретного страховщика.

Кроме того, страховой брокер не только заключает договоры, но и сопровождает их выполнение, в частности, при наступлении страхового случая, регулируя его в соответствии с условиями заключенного соглашения со страхователем.

О мерах НБУ

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям из их собственных заявлений.

Отметим, что Национальный банк Украины аннулировал лицензию на предоставление финансовых услуг одному небанковскому финансовому учреждению, а еще трем компаниям исключил из лицензий отдельные виды финансовых услуг .