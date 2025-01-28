Одному финансовому учреждению аннулирована лицензия, трем – ограничены виды услуг: какая причина

Национальный банк Украины аннулировал лицензию на предоставление финансовых услуг одному небанковскому финансовому учреждению, а еще трем компаниям исключил из лицензий отдельные виды финансовых услуг в связи с осуществлением деятельности по предоставлению финансовых услуг в течение шести месяцев подряд.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Об аннулировании лицензии

Учреждению "Бренд Лизинг" аннулирована лицензия на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению такой финансовой услуги, как финансовый лизинг.

Об исключении услуг

Отдельные финансовые услуги исключены из лицензий таких компаний:

"Интер Вэй Капитал" – финансовый лизинг;

"Артифишал Финанс Интелидженс", "ФК "Н.А.Групп" — факторинг.

Отмечается, что после исключения отдельных финансовых услуг из лицензий на деятельность финансовой компании учреждения будут иметь право предоставлять следующие финансовые услуги:

"Интер Вэй Капитал" – предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

"Артифишал Финанс Интелидженс", "ФК "Н.А.Групп" — финансовый лизинг и предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Решения вступают в силу с 28 января 2025 года.

Справка:

Национальный банк Украины имеет право исключить отдельные виды финансовых услуг по лицензии финансовой компании, если финансовая компания не осуществляет деятельность по предоставлению отдельных финансовых услуг в течение шести месяцев подряд.

НБУ принимает решение об аннулировании лицензии на деятельность финансовой компании по причине неведения деятельности по предоставлению финансовых услуг на основании лицензии на деятельность финансовой компании в течение шести месяцев подряд.

О мерах НБУ

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям на основании их собственных заявлений.

Добавим, НБУ аннулировал лицензии на осуществление деятельности кредитных союзов и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС "Луч" и КС "Буковина" на основании их собственных заявлений.

Отметим, что НБУ принял решение исключить отдельные виды услуг по лицензиям на осуществление деятельности финансовых компаний девяти небанковским финансовым учреждениям из-за отсутствия их предоставления в течение шести месяцев.