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НБУ обновил правила контроля платежной инфраструктуры и применения санкций
Национальный банк Украины обновил порядок предъявления требований и применения мер воздействия на объекты оверсайта платежной инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Целью обновления является приведение этого порядка в соответствие с актуальными требованиями законодательства:
- Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг";
- Законов Украины "Об административной процедуре" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об административной процедуре".
С учетом требований закона Национальный банк:
- уточнил перечень объектов оверсайта, исключив некоторых поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег, которые сейчас находятся под наблюдением других органов;
- увеличил штрафы для объектов оверсайта за нарушение законодательства в сфере платежных услуг;
- определил более четко термин "существенные ошибки" при представлении статистической отчетности в Национальный банк.
Основные изменения
Учитывая требования законодательства об административной процедуре:
- Введена возможность повторного применения НБУ мер влияния к объекту оверсайта в случае невыполнения требований, решений или распоряжений Нацбанка;
- определен день начала административного производства по делу о применении меры воздействия к объекту оверсайта;
- установлен день вступления в законную силу решения Нацбанка о наложении штрафа — со дня его доведения до объекта оверсайта;
- уточнены сроки и порядок приглашения представителя объекта оверсайта на рассмотрение Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков вопроса о применении мер воздействия (не позднее чем за два календарных дня до рассмотрения);
- определен порядок принятия процедурных решений в рамках административной процедуры, включая сроки и порядок рассмотрения заявлений или ходатайств;
- регламентирован обмен документами внутри административного производства и требования к фиксации материалов производства.
Кроме того, Национальный банк:
- нормировал порядок наложения штрафа на объект оверсайта за каждый частный случай нарушения с его стороны;
- уточнил требования к содержанию решения Национального банка о применении мер воздействия на объект оверсайта в случае совершения им нарушений.
Об оверсайте платежной инфраструктуры
Оверсайт платежной инфраструктуры – это деятельность Национального банка, направленная на обеспечение непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры, включающая:
- мониторинг платежной инфраструктуры;
- оценка платежной инфраструктуры на соответствие требованиям законодательства и международным стандартам оверсайта;
- установление требований и ограничений по деятельности платежной инфраструктуры;
- предоставление рекомендаций по усовершенствованию деятельности платежной инфраструктуры и/или применения мер воздействия.
Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра.
Добавим, что банки будут определять неработающие активы по новым изменениям в управлении проблемными активами, вступившими в силу с начала 2025 года.