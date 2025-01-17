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НБУ обновил правила контроля платежной инфраструктуры и применения санкций

НБУ обновил правила контроля платежной инфраструктуры и применения санкций
Нацбанк увеличил штрафы для объектов оверсайта за нарушение законодательства. Фото: пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины обновил порядок предъявления требований и применения мер воздействия на объекты оверсайта платежной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Целью обновления является приведение этого порядка в соответствие с актуальными требованиями законодательства:

  • Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг";
  • Законов Украины "Об административной процедуре" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об административной процедуре".

С учетом требований закона Национальный банк:

  • уточнил перечень объектов оверсайта, исключив некоторых поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег, которые сейчас находятся под наблюдением других органов;
  • увеличил штрафы для объектов оверсайта за нарушение законодательства в сфере платежных услуг;
  • определил более четко термин "существенные ошибки" при представлении статистической отчетности в Национальный банк.

Основные изменения

Учитывая требования законодательства об административной процедуре:

  • Введена возможность повторного применения НБУ мер влияния к объекту оверсайта в случае невыполнения требований, решений или распоряжений Нацбанка;
  • определен день начала административного производства по делу о применении меры воздействия к объекту оверсайта;
  • установлен день вступления в законную силу решения Нацбанка о наложении штрафа — со дня его доведения до объекта оверсайта;
  • уточнены сроки и порядок приглашения представителя объекта оверсайта на рассмотрение Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков вопроса о применении мер воздействия (не позднее чем за два календарных дня до рассмотрения);
  • определен порядок принятия процедурных решений в рамках административной процедуры, включая сроки и порядок рассмотрения заявлений или ходатайств;
  • регламентирован обмен документами внутри административного производства и требования к фиксации материалов производства.

Кроме того, Национальный банк:

  • нормировал порядок наложения штрафа на объект оверсайта за каждый частный случай нарушения с его стороны;
  • уточнил требования к содержанию решения Национального банка о применении мер воздействия на объект оверсайта в случае совершения им нарушений.

Об оверсайте платежной инфраструктуры

Оверсайт платежной инфраструктуры – это деятельность Национального банка, направленная на обеспечение непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры, включающая:

  • мониторинг платежной инфраструктуры;
  • оценка платежной инфраструктуры на соответствие требованиям законодательства и международным стандартам оверсайта;
  • установление требований и ограничений по деятельности платежной инфраструктуры;
  • предоставление рекомендаций по усовершенствованию деятельности платежной инфраструктуры и/или применения мер воздействия.

Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра.

Добавим, что банки будут определять неработающие активы по новым изменениям в управлении проблемными активами, вступившими в силу с начала 2025 года.

Автор:
Ольга Опенько