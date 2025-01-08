В декабре на финансовом рынке появилось пять новых компаний, 21 – исключили из реестров

В декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Основные изменения на финансовом рынке в декабре

В декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876. Из реестров исключена 21 компания, среди которых рисковые страховщики, кредитные союзы и ломбарды. В реестры добавлены пять новых участников.

Лицензии аннулированы для восьми финансовых компаний, одного рискового и одного life-страховщика, одного ломбарда и трех кредитных союзов.

Принудительно аннулированы лицензии для четырех финансовых компаний и других участников. Также проведена корректировка объема лицензий для 16 компаний.

По состоянию на 1 января 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

479 финансовых компаний (было 489);

55 страховщиков non-life (было 57), 10 life-страховщиков (было 11), 1 страховщик со особым статусом;

109 ломбардов (было 111);

104 кредитных союза (было 108);

1 лизингодатель (без изменений);

44 страховых брокера (было 43);

73 коллекторских компании (было 71).

Кроме того, количество банковских групп на рынке сократилось с 16 до 15, в то время как количество небанковских финансовых групп увеличилось с 31 до 40.

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами (было 16), в том числе государственных, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).

В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг без изменений работают:

18 платежных учреждений;

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

один банк – эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся:

49 коммерческих агентов (было 50);

30 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).\

Напомним, в декабре 2024 года Национальный банк применил к трем банкам меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Общая сумма штрафа составила почти 138 млн грн.

Добавим, НБУ в ноябре применил меры влияния к трем банкам и двум небанковским финансовым за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) нелегальных доходов. Регулятор оштрафовал самый большой в Украине государственный ПриватБанк на 10 миллионов гривен.