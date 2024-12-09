ПриватБанк оштрафовали на 10 млн грн: в чем причина

Национальный банк Украины в ноябре применил меры влияния к трем банкам и двум небанковским финансовым за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) нелегальных доходов. Регулятор оштрафовал самый большой в Украине государственный ПриватБанк на 10 миллионов гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что штраф на ПриватБанк наложен за несоблюдение требований к надлежащей проверке клиентов, в частности требований к проверке клиентов с высоким риском.

Также ПриватБанк получил письменную оговорку за нарушение требований к внутренним процедурам управления рисками, а также неосуществление дополнительных проверок клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и связанных с ними лиц.

Кроме того, регулятор оштрафовал АО "Банк Альянс" на 15,05 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанностей осуществлять усиленную проверку клиентов с высоким риском, требований к мониторингу деловых отношений и финансовых операций клиента, а также за предоставление недостоверной информации.

АО "Асвио Банк" получил штраф от регулятора на 2,45 млн грн за ненадлежащее соблюдение риск-ориентированного подхода в своей деятельности, а также ненадлежащее исполнение обязанности по проверке клиента.

НБУ также оштрафовал ООО "Вэй Фор Пэй" на 15,35 млн грн за невыполнение требований к организации и проведение первичного финансового мониторинга в части требований к проверке клиентов, а также ряд других нарушений. Компания также получила письменную оговорку за нарушение требований к обучению работников и к отображению информации в анкете клиента.

ЧАО "УФГ" оштрафовано на 255 тыс. грн за нарушение требований к идентификации и верификации клиента. Компания также получила письменную оговорку за нарушение требований к выявлению и регистрации финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины применил меры влияния к 18 небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ).

А 5 декабря НБУ принял решение отнести АО "Коммерческий инвестиционный банк" (Коминвестбанк) в категорию неплатежеспособных.