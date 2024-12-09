ПриватБанк оштрафували на 10 млн грн: у чому причина

Національний банк України листопаді застосував заходи впливу до трьох банків та двох небанківських фінансових за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів. Регулятор оштрафував найбільший в Україні державний ПриватБанк на 10 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що штраф на ПриватБанк накладено за недотримання вимог до належної перевірки клієнтів, зокрема, вимог до перевірки клієнтів з високим ризиком.

Також ПриватБанк отримав письмове застереження за порушення вимог до внутрішніх процедур управління ризиками, а також нездійснення додаткових перевірок клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та пов'язаних з ними осіб.

Крім того, регулятор оштрафував АТ "Банк Альянс" на 15,05 млн грн за неналежне виконання обов’язків здійснювати посилену перевірку клієнтів з високим ризиком, вимог до моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, а також за надання недостовірної інформації.

АТ "Асвіо Банк" отримав штраф від регулятора на 2,45 млн грн за неналежне дотримання ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності, а також неналежне виконання обов’язку щодо здійснення перевірки клієнта.

НБУ також оштрафував ТОВ "Вей Фор Пей" на 15,35 млн грн за невиконання вимог до організації та проведення первинного фінансового моніторингу у частині вимог до перевірки клієнтів, а також низку інших порушень. Компанія також отримала письмове застереження за порушення вимог до навчання працівників та до відображення інформації в анкеті клієнта.

ПрАТ "УФГ" оштрафовано на 255 тис. грн за порушення вимог до ідентифікації та верифікації клієнта. Компанія також отримала письмове застереження за порушення вимог до виявлення і реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу.

Нагадаємо, у жовтні Національний банк України застосував заходи впливу до 18 небанківських фінансових установ за порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

А 5 грудня НБУ ухвалив рішення віднести АТ "Комерційний інвестиційний банк" (Комінвестбанк) до категорії неплатоспроможних.