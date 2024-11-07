НБУ покарав 18 небанківських установ, найбільший штраф – 800 тис. гривень

У жовтні Національний банк України застосував заходи впливу до 18 небанківських фінансових установ за порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Які фінустанови отримали штраф

На компанію "СОС Кредит" накладено штраф у розмірі 799 000 грн. Серед порушень, зазначених НБУ:

Недостатнє виконання зобов'язань щодо оцінки ризиків і розробки внутрішніх документів, що регулюють питання ПВК/ФТ,

Неналежне проведення процедур перевірки (KYC) щодо нових і існуючих клієнтів,

Невиконання обов’язку з інформування керівництва щодо клієнтів, які є політично значущими особами (PEP), а також відсутність оновлених переліків таких клієнтів.

ТОВ "Мустанг фінанс" отримала штраф у розмірі 391 000 грн через те, що не подала Національному банку необхідні документи та інформацію. Додатково компанія порушила строки подання звітності, встановлені умовами особливого періоду.

Штрафи для інших установ. Сім фінансових компаній, серед яких КС "Альянс", ТОВ "ЗЕТ-інанс", "Еріда", "Веріда Україна", "Тормес-капітал", "Уфог", "Амідрі" були оштрафовані на 51 000 грн кожна за недотримання строків подання звітності з питань ПВК/ФТ. Ці установи також не виконали обов’язків щодо належного інформування Нацбанку про свої операції.

До кого застосовано заходи впливу

Компанії, "Імперіал-фінанс", ломбард "Сапфір", "Токарчук і компанія", "ЮІБ.", "Фінцентр", "Строймайстер", КС "Істок", "Кредитфактор", "Ломбард швидка позика" отримали письмові застереження за несвоєчасне подання звітності та порушення правил з ПВК/ФТ.

Ще одна компанія, яка отримала письмове застереження через недотримання правил з питань ПВК/ФТ, зокрема щодо процедур управління ризиками та застосування ризик-орієнтованого підходу – ОТП Лізинг.

Додамо, за аналогічне порушення законодавства, НБУ застосував заходи впливу до двох банків. МТБ Банк був оштрафований на суму 200 000, а до Комінбанк були застосовані обмеження на здійснення окремих видів операцій.