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НБУ покарав 18 небанківських установ, найбільший штраф – 800 тис. гривень
У жовтні Національний банк України застосував заходи впливу до 18 небанківських фінансових установ за порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ).
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Які фінустанови отримали штраф
На компанію "СОС Кредит" накладено штраф у розмірі 799 000 грн. Серед порушень, зазначених НБУ:
- Недостатнє виконання зобов'язань щодо оцінки ризиків і розробки внутрішніх документів, що регулюють питання ПВК/ФТ,
- Неналежне проведення процедур перевірки (KYC) щодо нових і існуючих клієнтів,
- Невиконання обов’язку з інформування керівництва щодо клієнтів, які є політично значущими особами (PEP), а також відсутність оновлених переліків таких клієнтів.
ТОВ "Мустанг фінанс" отримала штраф у розмірі 391 000 грн через те, що не подала Національному банку необхідні документи та інформацію. Додатково компанія порушила строки подання звітності, встановлені умовами особливого періоду.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Штрафи для інших установ. Сім фінансових компаній, серед яких КС "Альянс", ТОВ "ЗЕТ-інанс", "Еріда", "Веріда Україна", "Тормес-капітал", "Уфог", "Амідрі" були оштрафовані на 51 000 грн кожна за недотримання строків подання звітності з питань ПВК/ФТ. Ці установи також не виконали обов’язків щодо належного інформування Нацбанку про свої операції.
До кого застосовано заходи впливу
Компанії, "Імперіал-фінанс", ломбард "Сапфір", "Токарчук і компанія", "ЮІБ.", "Фінцентр", "Строймайстер", КС "Істок", "Кредитфактор", "Ломбард швидка позика" отримали письмові застереження за несвоєчасне подання звітності та порушення правил з ПВК/ФТ.
Ще одна компанія, яка отримала письмове застереження через недотримання правил з питань ПВК/ФТ, зокрема щодо процедур управління ризиками та застосування ризик-орієнтованого підходу – ОТП Лізинг.
Додамо, за аналогічне порушення законодавства, НБУ застосував заходи впливу до двох банків. МТБ Банк був оштрафований на суму 200 000, а до Комінбанк були застосовані обмеження на здійснення окремих видів операцій.