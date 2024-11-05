Нацбанк уточнив вимоги до здійснення тимчасової адміністрації та застосування заходів впливу

Національний банк України уточнив вимоги щодо порядку здійснення тимчасової адміністрації та процедури застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Які зміни передбачаються

Згідно з повідомленням НБУ, зміни передбачають удосконалення підходів щодо:

мінімального обсягу заходів, які повинен здійснити тимчасовий адміністратор для забезпечення збереження активів, документів, інформації, систем обліку та реєстрації, баз даних страховика, кредитної спілки;

порядку укладання договорів з незалежними експертами (зовнішніми тимчасовими адміністраторами);

орієнтовного переліку витрат, які тимчасовий адміністратор може включати в кошторис витрат тимчасової адміністрації;

порядку розгляду кошторису витрат тимчасової адміністрації Національним банком;

процедури дострокового припинення повноважень тимчасового адміністратора;

процедури надання згоди кандидатом на призначення тимчасовим адміністратором бути призначеним тимчасовим адміністратором;

порядку обчислення заробітної плати тимчасового адміністратора.

Також повідомляється, що змінами уточнено порядок участі керівників об’єктів нагляду під час розгляду питання про застосування заходів Національним банком.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 31.10.2024 № 130 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", яка набирає чинності з 05.11.2024.