Нацбанк застосував заходи впливу до дев’яти фінансових установ

Національний банк України анулював ліцензії шести фінансовим компаніям та двом ломбардам у зв’язку з невиконанням рішення регулятора. Ще до однієї компанії застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та приведення її діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Кому анулювали ліцензії

Згідно з повідомленням НБУ, анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг наступним компаніям:

ТОВ "Фінансова Компанія "Інновація" (ЄДРПОУ 39409610) – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ "Фінансова Компанія "Мадрид" (ЄДРПОУ 42951405) – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ "Фінансова Компанія "Чорний Лебідь" (ЄДРПОУ 43420352) – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;

ТОВ "Фінансова Компанія "Каррон" (ЄДРПОУ 42015166) – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;

ТОВ "Транс-Лізинг-Компані" (ЄДРПОУ 41630451) – фінансовий лізинг;

ТОВ "Гоу Кеш" (ЄДРПОУ 43123489) – надання коштів та банківських металів у кредит;

ПТ "Економ Ломбард" Добродькін О.М. і Компанія" (ЄДРПОУ 40453804) – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;

ПТ "Ломбард Копійка" ТЗОВ "Укр.Концепт-Кар" І ПП "ІД" (ЄДРПОУ 36739166) – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Також повідомляється, що Нацбанк застосував до ТОВ "Фінансова Компанія "Юніос" (ЄДРПОУ 39945134) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та приведення її діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Зазначена небанківська фінансова установа не подала до Національного банку інформацію / пояснення / копії документів на вимогу регулятора і тепер зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 07.11.2024.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 24.10.2024 за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг і набирають чинності з 25.10.2024.

Нагадаємо, у вересні Національний банк застосував до п’яти ломбардів та двох фінансових компаній заходи впливу через неподання звітності про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2023 рік. Також було оштрафовано фінансову компанію "Технофінанс" на суму 35,55 тис. грн за порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг.

Ще раніше НБУ застосував заходи впливу до десяти фінансових компаній через невиконання вимог щодо подання звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2023 рік.