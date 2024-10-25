Нацбанк применил меры влияния к девяти финансовым учреждениям

Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам в связи с невыполнением решения регулятора. Еще к одной компании применена мера влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленного при надзоре нарушения и приведение ее деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Кому аннулировали лицензии

Согласно сообщению НБУ, аннулированы лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг следующим компаниям:

ООО "Финансовая Компания "Инновация" (ЕГРПОУ 39409610) – предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО "Финансовая Компания "Мадрид" (ЕГРПОУ 42951405) – предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО "Финансовая Компания "Черный Лебедь" (ЕГРПОУ 43420352) – предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг;

ООО "Финансовая Компания "Каррон" (ЕГРПОУ 42015166) – предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг;

ООО "Транс-Лизинг-Компани" (ЕГРПОУ 41630451) – финансовый лизинг;

ООО "Гоу Кэш" (ЕГРПОУ 43123489) – предоставление средств и банковских металлов в кредит;

ПО "Эконом Ломбард" Добродькин О.М. и Компания" (ЕГРПОУ 40453804) – предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов;

ПО "Ломбард Копейка" ООО "Укр.Концепт-Кар" и ЧП "ИД" (ЕГРПОУ 36739166) – предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов.

Также сообщается, что Нацбанк применил к ООО "Финансовая Компания "Юниос" (ЕГРПОУ 39945134) меру влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленного при надзоре нарушения и приведение его деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Указанное небанковское финансовое учреждение не предоставило в Национальный банк информацию/объяснения/копии документов по требованию регулятора и теперь обязано принять меры для устранения (исправления) выявленного при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 07.11.2024.

Решения о применении мер воздействия к указанным учреждениям приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 24.10.2024 по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг и вступают в силу с 25.10.2024.

Напомним, в сентябре Национальный банк применил к пяти ломбардам и двум финансовым компаниям меры влияния из-за неподачи отчетности о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных за 2023 год. Также была оштрафована финансовая компания "Технофинанс" на сумму 35,55 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере предоставления финансовых услуг.

Еще раньше НБУ применил меры влияния к десяти финансовым компаниям из-за невыполнения требований по представлению отчета о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2023 год.