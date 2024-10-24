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НБУ оштрафовал ПриватБанк на 1,7 млн грн

НБУ оштрафовал ПриватБанк на 1,7 млн грн
НБУ. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины применил меры воздействия в виде наложения штрафа к двум объектам оверсайта. Государственный ПриватБанк регулятор оштрафовал на 1,7 млн. грн. за выявленные нарушения во время мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что штраф наложен на:

  • АО КБ "ПриватБанк" за выявленные при проведении планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использования платежных инструментов и схем выполнения платежных операций. Сумма штрафа составляет 1,7 млн грн;
  • ООО "Универсальный дата центр" за несвоевременное представление регулятору отчетности по деятельности на платежном рынке за июнь 2024 года. Сумма штрафа составляет 170000 грн.

В НБУ отмечают, что уплатить штрафы учреждения обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Как отмечают в регуляторе, решения о применении этих мер влияния были приняты по результатам планового выездного мониторинга и безвыездного мониторинга в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры и вступили в силу с 21 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что НБУ за нарушение законодательства в сфере финмониторинга в сентябре 2024 года применил к трем банкам и пяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния в виде наложения штрафов, сумма которых составляет от 1700 грн до 14 миллионов.

Автор:
Светлана Манько