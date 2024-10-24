С начала года кредитный портфель ПриватБанка вырос на 18%, а прибыль – на 11%

За девять месяцев 2024 года кредитный портфель ПриватБанка вырос на 18,4%, превысив 108,99 млрд грн по состоянию на конец сентября. В течение третьего квартала банк поддерживал достигнутый уровень бизнес-активности.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По результатам девяти месяцев 2024 года банк зафиксировал прибыль до налогообложения в размере 64,01 млрд грн, а чистая прибыль составила 48,35 млрд грн, что на 11,5% больше, чем в прошлом году.

Сообщается, что высокое качество кредитного портфеля обуславливает почти нулевые расходы по формированию дополнительных резервов на покрытие кредитных рисков. Значительное внимание банк уделяет контролю за операционными расходами, которые увеличились лишь на 4,8%, что значительно ниже темпов инфляции.

Что касается донатов, то с начала года банк перечислил 167,06 млн грн в поддержку госпиталей, укрепление обороноспособности и другие социальные проекты.

"Наши достижения являются результатом устойчивого доверия клиентов, стратегических фокусов на клиентоцентричности и инновационных решениях", — подчеркнул председатель правления ПриватБанка Герхард Беш.

При сложных условиях, включая дефицит электроэнергии, ПриватБанк развивает кредитные программы для населения, малого и среднего бизнеса, а также корпоративных клиентов.

По данным НБУ за 7 месяцев 2024 года украинские банки заработали почти 120 млрд грн. 93 млрд грн составила чистую прибыль после налогообложения. При этом на ПриватБанк приходится 40% от прибыли всех банков, а больше всего вырос МТБ — в 13 раз. В этом году финансовые учреждения уже уплатили в 1,8 раза больше налога на прибыль, чем в прошлом.