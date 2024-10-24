НБУ курс:

USD

41,27

--0,06

EUR

44,44

--0,27

Наличный курс:

USD

41,51

41,46

EUR

45,10

44,90

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Банки
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

С начала года кредитный портфель ПриватБанка вырос на 18%, а прибыль – на 11%

С начала года кредитный портфель ПриватБанка вырос на 18%, а прибыль – на 11%
Иллюстрация: banker.ua

За девять месяцев 2024 года кредитный портфель ПриватБанка вырос на 18,4%, превысив 108,99 млрд грн по состоянию на конец сентября. В течение третьего квартала банк поддерживал достигнутый уровень бизнес-активности.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По результатам девяти месяцев 2024 года банк зафиксировал прибыль до налогообложения в размере 64,01 млрд грн, а чистая прибыль составила 48,35 млрд грн, что на 11,5% больше, чем в прошлом году.

Фото 2 — С начала года кредитный портфель ПриватБанка вырос на 18%, а прибыль – на 11%

Сообщается, что высокое качество кредитного портфеля обуславливает почти нулевые расходы по формированию дополнительных резервов на покрытие кредитных рисков. Значительное внимание банк уделяет контролю за операционными расходами, которые увеличились лишь на 4,8%, что значительно ниже темпов инфляции.

Что касается донатов, то с начала года банк перечислил 167,06 млн грн в поддержку госпиталей, укрепление обороноспособности и другие социальные проекты.

"Наши достижения являются результатом устойчивого доверия клиентов, стратегических фокусов на клиентоцентричности и инновационных решениях", —   подчеркнул председатель правления ПриватБанка Герхард Беш.

При сложных условиях, включая дефицит электроэнергии, ПриватБанк развивает кредитные программы для населения, малого и среднего бизнеса, а также корпоративных клиентов.

По данным НБУ за 7 месяцев 2024 года украинские банки заработали почти 120 млрд грн. 93 млрд грн составила чистую прибыль после налогообложения. При этом на ПриватБанк приходится 40% от прибыли всех банков, а больше всего вырос МТБ — в 13 раз. В этом году финансовые учреждения уже уплатили в 1,8 раза больше налога на прибыль, чем в прошлом.

Автор:
Татьяна Гойденко