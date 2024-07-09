С начала года прибыль украинских банков выросла на четверть

За первые пять месяцев 2024 года украинские банки заработали почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом сообщает Опендатабот.

Согласно сообщению, с начала 2024 года 63 украинских банка получили 67,97 млрд грн прибыли после налогообложения, что на четверть больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Налог на прибыль составил 16,5 млрд грн, что в 1,6 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Среди 63 банков только 7 оказались убыточными, совокупно потеряв 131,83 млн. грн.

При этом 85% общей прибыли приходится на десятку самых прибыльных банков, среди которых четыре государственных, четыре иностранных и два частных.

Государственные банки показали значительные результаты, заработав 41,4 млрд грн совокупной прибыли. Исключением стал лишь Первый инвестиционный банк, понесший убытки в размере 16,5 млн грн.

Как сообщают в "Опендатаботе", наибольшие прибыли показал Приватбанк, остающийся лидером среди украинских банков, заработав 23,96 млрд грн, что составляет треть от общей прибыли всех банков. Однако этот показатель на 6% меньше, чем в предыдущем году. Значительную часть налогов также уплатил Приватбанк – 8,04 млрд грн.

Банки с иностранным капиталом заработали 16,23 млрд грн, что составляет 24% от совокупной прибыли всех украинских банков.

Лидером этой группы стал Райффайзен банк, получив почти 4 млрд грн прибыли, что на 22% больше, чем в прошлом. Креди Агриколь банк показал наибольший прирост прибыли среди иностранных банков, заработав в 5 раз больше – 3,12 млрд грн.

Банки с частным капиталом получили 10,42 млрд грн прибыли, что почти в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Лидером среди них стал ПУМБ, заработав 3,2 млрд грн, что на 7% больше, чем в прошлом. Вместе с Универсал банком (Монобанк) они получили половину прибыли этой группы – 5,44 млрд грн. МТБ банк показал наибольший прирост прибыли среди всех украинских банков, увеличив его в 13,6 раза до 436,77 млн грн.

Отметим, что в I квартале 2024 года украинские банки заработали 40,5 млрд грн. Несмотря на увеличение налогообложения, банкам удалось заработать на 19% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Украинские банки уплатили в бюджет 73,5 млрд грн налога на прибыль

В 2023 году украинским банкам насчитали налог на прибыль, который вдвое больше, чем за все предыдущие 15 лет, и при этом они получили исторически рекордную чистую прибыль.

Так, начисленный налог на прибыль в 2023 году составил 73,5 млрд. грн., что в 10 раз больше, чем за 2022 год и в 11,5 раза больше, чем в 2021 году.

При этом банки получили наибольшую за все годы чистую прибыль (после уплаты налога) на уровне 86,5 млрд. грн. Это в четыре раза и на 12% больше соответственно в 2022 и 2021 годах.

Осенью 2023 года Украина была вынуждена ввести налогообложение сверхприбылей банков по повышенным ставкам (50% в 2023 году, 25% с 2024 года).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном временном налогообложении банков 6 декабря. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №9656-д во втором чтении и 21 ноября.

Как отмечал глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, благодаря закону в бюджет 2024 года будет привлечено дополнительно 24 млрд гривен.

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