Названы топ-10 украинских банков по доходам

Украинские банки в 2024 году заработали 40,5 млрд. грн. Несмотря на увеличение налогообложения, банкам удалось заработать на 19% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Только 8 банков из 63 получили убытки за 1 квартал 2024 года.

Об этом сообщает "Опендатабот".

На 19% больше, чем в прошлом, заработали украинские банки в 2024 году

Отмечается, что сейчас в Украине работают 63 банка, из которых 6 государственных, 14 с иностранным капиталом и 43 - с частным. Только 8 банков из общего количества получили убытки в этом году - 111 млн грн.

По данным "Опендатабота", 40,5 млрд грн прибыли после налогообложения получили украинские банки за 1 квартал 2024 года. Несмотря на то, что налог увеличился с 18% до 25%, банкам удалось заработать на 19% больше, чем за тот же период прошлого года.

"Топ-10 банков Украины заработали 34,22 млрд грн за первый квартал. Это 84% от совокупной прибыли всех банков в стране", – отмечают аналитики.

Они добавляют, что за этот период украинские банки уплатили 10,34 млрд грн налога на прибыль — в полтора раза больше, чем в прошлом. А государственный Приватбанк выплатил почти половину этой суммы — 4,84 млрд грн.

Государственные банки

Как сообщают в "Опендатаботе", Приватбанк стал лидером топа, заработав 13,86 млрд. грн. за 1 квартал 2024 года.

"Это треть от прибыли всех банков. Однако это на 14% меньше, чем за соответствующий период прошлого года - 16,04 млрд грн", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что в общей сложности на 6 государственных банков приходится 60% от совокупной прибыли всех учреждений — 24,28 млрд грн.

"Пока только Первый инвестиционный банк, недавно перешедший под контроль государства, получил за 1 квартал убытки в размере 7,6 млн грн", - отмечают аналитики.

Иностранные банки

По данным "Опендатабота", лидером среди банков с иностранным капиталом остается Райффайзен банк, который в этом году заработал 2,53 млрд грн. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

"У другого банка этой группы - Креди Агриколь банк — доходы за этот период выросли в 20 раз к соответствующему времени в прошлом году. В этом году банк заработал 2,02 млрд. грн. против 102,9 млн. грн. за 1 квартал прошлого года. Это самый большой прирост среди всех украинских банков", - констатируют аналитики.

В целом иностранные банки заработали 10,2 млрд грн – это четверть от общей прибыли. Только один банк Правэкс банк, получивший в 1 квартале убытки - 76,7 млн грн.

Частный капитал

Сообщается, что лидером группы банков с частным капиталом остается ПУМБ: 2,13 млрд грн прибыли за квартал. Это на 38% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Вместе с Универсал банком (Монобанк) они получили половину общей прибыли банков данной группы.

"МТБ банк показал наибольший прирост прибыли среди частных банков: аж в 13 раз до первого квартала 2023 года, - отмечают в "Опендатаботе".

Украинские банки уплатили в бюджет 73,5 млрд грн налога на прибыль

В 2023 году украинским банкам насчитали налог на прибыль, который вдвое больше, чем за все предыдущие 15 лет, и при этом они получили исторически рекордную чистую прибыль.

Так, начисленный налог на прибыль в 2023 году составил 73,5 млрд. грн., что в 10 раз больше, чем за 2022 год и в 11,5 раза больше, чем в 2021 году.

При этом банки получили наибольшую за все годы чистую прибыль (после уплаты налога) на уровне 86,5 млрд. грн. Это в четыре раза и на 12% больше соответственно в 2022 и 2021 годах.

Налоги для банков растут

Как и многие другие европейские страны, но прежде всего из-за полномасштабной войны, осенью 2023 года Украина была вынуждена ввести налогообложение сверхприбылей банков по повышенным ставкам (50% в 2023 году, 25% с 2024 года).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном временном налогообложении банков 6 декабря. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №9656-д во втором чтении и 21 ноября.

Как отмечал глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, благодаря закону в бюджет 2024 года будет привлечено дополнительно 24 млрд гривен .

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