Креди Агриколь Банк и Полтава-банк в I квартале массово закрывали отделения – данные НБУ

Украинские банки существенно снизили темпы сокращения своих отделений в течение первого квартала 2024 года. Вместе с тем больше всего отделений в течение января-марта закрыли Креди Агриколь Банк и Полтава-банк, свидетельствует статистика, обнародованная Национальным банком Украины.

Согласно данным НБУ, за три месяца 2024 года закрылись 12 отделений Креди Агриколь Банка – из 140 осталось 128. Это самое существенное для финучреждения сокращение за время полномасштабной войны: в течение семи кварталов количество действующих отделений банка составляло 141.

Полтава-банк, количество отделений которого оставалось неизменным за более чем два года полномасштабной войны, в первом квартале 2024 года закрыл 9 отделений, таким образом их количество сократилось с 82 до 73.

В то же время в течение января-марта по одному отделению закрыли такие финучреждения, как Укрэксимбанк, Ощадбанк, Кредобанк, Асвио Банк, МетаБанк, РВС Банк. Были и банки, открывавшие новые отделения: Банк Альянс, Таскомбанк, Окси Банк, банк "Пивденный", ПУМБ и другие. Как резюмирует регулятор, больше года количество банков существенно не меняется.

НБУ отмечает, что больше всего с начала полномасштабной войны количество банков сократилось во II и III кварталах 2022 года – 525 и 473 соответственно. За последние пять кварталов (с начала 2023 года) общее сокращение сети составляло лишь 228 отделений.

Инфографика: Национальный банк Украины

В целом за 16 лет ведения соответствующей статистики самое существенное сокращение банковской сети фиксировалось в 2014 (4208), 2015 (3211) и 2009 (2197) годах. За 2022 год в общей сложности закрылось 1349 отделений.

Инфографика: Национальный банк Украины

В Национальном банке отмечают, что сокращение количества отделений не приводит к снижению финансовой активности клиентов, напротив - количество счетов и остатки средств на них постоянно растут. Подтверждением является постоянный рост числа клиентов, предпочитающих дистанционное обслуживание.

“Если к концу 2021 года 78% субъектов хозяйствования и 63,8% физических лиц (2,3 млн и 44,2 млн клиентов соответственно) обслуживались дистанционно, то по итогам 2023 года – 89,2% субъектов хозяйствования и 79,5% физических лиц (2,9 млн и 62,3 млн клиентов соответственно)”, – говорится в сообщении регулятора.



Как война повлияла на банковский сектор

Украинская банковская система столкнулась с огромными вызовами в связи с полномасштабной войной со страной-агрессором РФ. Не без проблем, но постепенно банки приспосабливаются к новым условиям. В конце 2022 года по инициативе НБУ в Украине была начата программа Power Banking – объединенная сеть банковских отделений, которые будут полноценно работать даже во время длительного обесточивания.

В настоящее время, по словам председателя правления ГЛОБУС Банка Сергея Мамедова, более 2/3 всех банковских отделений присоединены к системе Power Banking, предусматривающей бесперебойное энергопитание, беспрепятственный доступ к интернету, осуществление необходимых банковских операций, усиленную киберзащиту от хакерского вмешательства, общее безопасное пребывание граждан в отделении и т.д.

Напомним также, что в феврале 2023 года Национальный банк Украины предложил во время действия военного положения в стране ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков. Регулятор объяснил, что идея возникла из-за жалоб от территориальных общин по поводу сокращения присутствия государственных банков в регионах из-за закрытия отделений. Правда, о введении моратория сообщений так и не было.

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