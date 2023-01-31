Клиенты банков могут спать спокойно. Как прошел месяц работы программы по защите банковских отделений от блекаута

В конце 2022 года по инициативе НБУ в Украине была начата программа Power Banking – объединенная сеть банковских отделений, которые будут полноценно работать даже во время длительного обесточивания. Поэтому сейчас появилась возможность подвести предварительные итоги программы, которая уже демонстрирует результаты лучше, чем ожидалось.

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На сегодняшний день сеть Power Banking насчитывает уже более 1,86 тыс. отделений, снабженных альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи. Это более 30% работающих филиалов банков по всей стране. Также на этих точках банки усилили инкассацию наличных денег и ввели дополнительный персонал. При этом около 70% всех отделений сети приходится именно на системно важные банки (таких 14), а треть – на отделения других банков.

Больше всего таких отделений в Киеве. По состоянию на конец января в столице 307 точек (на правобережной части города 236, а на левобережной – 71). Что касается регионов, то наиболее защищенной от обесточивания банковская система оказалась в следующих трех областях:

Киевская – 356 отделений сети Power Banking;

Днепропетровская – 237 отделений;

Львовская – 148 отделений.

Примечательно, что в Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои, таких отделений уже 13. С регулярно обновляющейся картой таких точек можно ознакомиться здесь.

"Power Banking – это необходимость, создание сети не придумал кто-то "сверху". И банки начали открывать очередные отделения и устанавливать там генераторы, когда произошли первые обстрелы инфраструктуры, еще до введения программы. Power Banking в основном – это только о координации усилий учреждений", – говорит в комментарии delo.ua глава прессслужбы Приватбанка Олег Серга.

Все делается на средства самих банков. Что же касается Приватбанка отдельно, то по обеспечению отделений на случай блекаута проблем не было. По словам Сергея, на сегодняшний день по всей Украине "Приват" имеет в системе Power Banking 315 таких точек.

"У нас при стандартных условиях, когда не происходило обстрелов, работало максимум 1,2 тыс. отделений. Поэтому мы подключили к Power Banking ориентировочно треть точек", – рассказывает Серга. Следовательно, Приватбанк "вписался" в планы НБУ целиком.

ПУМБ, например, имеет в Киеве 45 таких отделений. А Сбербанк – 39.

Система растет даже быстрее, чем ожидал НБУ

Как отмечал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, в начале создания проекта в НБУ ориентировался на готовность работать во время возможного блекаута трети отделений каждого из банков. Если по данным регулятора на начало 2023 года в Украине насчитывалось около 5,3 тыс. действующих структурных подразделений банков, то в планах НБУ говорилось ориентировочно о 1,7-1,8 тыс. точек. Но уже сейчас этот "порог" перейден, а количество участников только растет.

Для сравнения еще месяц назад во всех регионах страны таких отделений было более 1 тыс. (около 80% из них приходилось на системно важные банки). Так что хотя бы такая динамика позволяет утверждать, что программа оказалась вполне успешной.

Между банками действительно происходит активное и открытое общение по организации работы сети, в котором преобладает поддержка друг друга. "Например, представители банков делятся между собой информацией о преимуществах того или иного оборудования для отделений, примерами решения проблемных вопросов и т.п.", – рассказывает Шабан.

Однако, конечно, автономизации отделений маловато. Важно, чтобы об этом знали клиенты.

Шабан убежден, что свидетельством осведомленности населения о защищенности банков от обесточивания является динамика снятия украинцами наличных денег. По итогам декабря 2022 года рост наличных денег в обращении происходил такими же темпами, как и в предыдущие годы. "То есть ни обстрелы, ни аварийные отключения не привели к росту спроса на наличные деньги и не повлияли на то, сколько населения снимало его в банках", – добавил Алексей Шабан.

Какие удобства есть у клиентов и что такое банкоматный национальный роуминг.

В отделениях сети Power Banking при отключении света клиенты могут получить наличные (как в банкоматах, так и на кассах), проводить платежи и переводить средства, обменивать валюту. Последнее, конечно, возможно только при наличии наличной валюты в кассе. Также в таких точках можно получить консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Кроме того, в отделениях сети был также введен банкоматный национальный роуминг, благодаря которому клиенты могут в банкомате любого банка Power Banking снять, как сообщил НБУ, "увеличенную сумму наличных денег, достаточную для формирования определенного запаса и удовлетворения текущих потребностей". Именно для этого банки на своих точках обслуживания увеличили инкассацию "живых" денег.

"Приватбанк принял решение на отмену лимитов по снятию наличных в банкоматах еще в конце ноября. И при этом за ноябрь-декабрь мы не увидели нагрузки на банкоматы. По сравнению с прошлым годом она выросла разве что на 5-7%", – сообщает Олег Серга.

Когда сеть Power Banking только приступала к работе, некоторые банковские отделения, запасаясь топливом, превратились в небольшие "АЗС", что в условиях обстрелов захватчиками создавало дополнительные опасности. Но и здесь финучреждения справились с этой угрозой совет очень быстро, организовав логистику и найдя места для хранения топлива для генераторов.

"Конечно, организацией Power Banking занимаются не только банковские работники, но и соответствующие специалисты, чья задача - организация логисты топлива и мест его хранения. Поэтому можно констатировать, что эта программа заработала на ура. Никаких опасностей пока нет", - убеждает Олег Серга.