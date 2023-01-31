Клієнти банків можуть спати спокійно. Як пройшов місяць роботи програми з убезпечення банківських відділень від блекауту

Наприкінці 2022 року за ініціативи НБУ в Україні було започатковано програму Power Banking – об'єднану мережу банківських відділень, які повноцінно працюватимуть навіть під час довготривалого знеструмлення. Тож зараз з'явилася нагода підбити попередні підсумки програми, яка вже демонструє результати кращі, ніж очікувалось.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На сьогоднішній день мережа Power Banking налічує вже понад 1,86 тис. відділень, забезпечених альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку. Це більше 30% діючих філіалів банків по всій країні. Також на цих точках банки підсилили інкасацію готівки та ввели додатковий персонал. При цьому наразі близько 70% всіх відділень мережі припадає саме на системно важливі банки (таких 14), а третина – на відділення інших банків.

Найбільше таких відділень у Києві. Станом на кінець січня у столиці 307 точок (на правобережній частині міста 236, а на лівобережній – 71). Що ж стосується регіонів, то найбільш захищеною від знеструмлення банківська система виявилась у наступних трьох областях:

Київська – 356 відділень мережі Power Banking;

Дніпропетровська – 237 відділень;

Львівська – 148 відділень.

Прикметно, що в Донецькій області, де зараз точаться запеклі бої, таких відділень вже 13. З картою таких точок, яка регулярно оновлюється, можна ознайомитись тут.

"Power Banking – це необхідність, створення мережі не придумав хтось "зверху". І банки почали відкривати чергові відділення і встановлювати там генератори, коли відбулися перші обстріли інфраструктури, ще до запровадження програми. Power Banking в основному – це тільки про координацію зусиль установ", – каже у коментарі delo.ua голова пресслужби Приватбанку Олег Серга.

Все робиться за кошти самих банків. Що ж стосується Приватбанку окремо, то тут з убезпечення відділень на випадок блекауту проблем не було. За словами Серги, на сьогоднішній день по всій Україні "Приват" має у системі Power Banking 315 таких точок.

"У нас за стандартних умов, коли не відбувалося обстрілів, працювало щонайбільше 1,2 тис. відділень. Тому ми підключили до Power Banking орієнтовно третину точок", – розповідає Серга. Відтак, Приватбанк "вписався" у плани НБУ цілком.

ПУМБ, наприклад, має у Києві 45 таких відділень. А Ощадбанк – 39.

Система росте навіть швидше, ніж очікував НБУ

Як зазначав заступник голови НБУ Олексій Шабан, на початку створення проєкту в НБУ орієнтувався на готовність працювати під час можливого блекауту третини відділень кожного з банків. Якщо за даними регулятора на початок 2023 року в Україні налічувалося близько 5,3 тис. діючих структурних підрозділів банків, то в планах НБУ йшлося орієнтовно про 1,7-1,8 тис. точок. Але вже зараз цей "поріг" перейдено, а кількість учасників тільки зростає.

Для порівняння, ще місяць тому в усіх регіонах країни таких відділень було понад 1 тис. (близько 80% із них припадало на системно важливі банки). То ж хоча б така динаміка дозволяє стверджувати, що програма виявилось цілком успішною.

Наразі між банками справді відбувається активне і відкрите спілкування щодо організації роботи мережі, у якому переважає підтримка один одного. "Наприклад, представники банків діляться між собою інформацією щодо переваг того чи іншого обладнання для відділень, прикладами вирішення проблемних питань тощо", – розповідає Шабан.

Однак, звісно, автономізації відділень замало. Важливо, щоб про це знали клієнти.

Шабан переконаний, що свідченням обізнаності населення щодо захищеності банків від знеструмлення є динаміка щодо зняття українцями готівки. За підсумками грудня 2022 року зростання готівки в обігу відбувалося такими самими темпами, як і у попередні роки. "Тобто ні обстріли, ні аварійні відключення не призвели до зростання попиту на готівку і не вплинули на те, скільки населення знімало її в банках", – додав Олексій Шабан.

Які зручності є у клієнтів і що таке банкоматний національний роумінг

У відділеннях мережі Power Banking при відключенні світла клієнти мають змогу отримати готівку (як у банкоматах, так і на касах), проводити платежі і переказувати кошти, обмінювати валюту. Останнє, звісно, можливе лише при наявності готівкової валюти в касі. Також у таких точках можна отримати консультації менеджерів з фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі було також запроваджено банкоматний національний роумінг, завдяки якому клієнти можуть у банкоматі будь-якого банку Power Banking зняти, як повідомив НБУ, "...збільшену суму готівки, достатню для формування певного запасу і задоволення поточних потреб". Саме для цього банки на своїх точках обслуговування збільшили інкасацію "живих" грошей.

"Приватбанк прийняв рішення на скасування лімітів щодо зняття готівки у банкоматах ще наприкінці листопада. І при цьому за листопад-грудень ми не побачили навантаження на банкомати. У порівнянні з минулим роком воно зросло хіба на 5-7%", – повідомляє Олег Серга.

Коли мережа Power Banking тільки розпочинала роботу, деякі банківські відділення, запасаючись паливом, перетворились на невеликі "АЗС", що в умовах обстрілів загарбниками створювало додаткові небезпеки. Але і тут фінустанови дали цій загрозі раду дуже швидко, організувавши логістику і знайшовши місця для зберігання палива для генераторів.

"Звісно, організацією Power Banking займаються не тільки банківські працівники, а й відповідні фахівці, чиїм завданням є організація логісти палива і місць його зберігання. Тому можна констатувати, що ця програма запрацювала на ура. Жодних небезпек наразі немає", – переконує Олег Серга.