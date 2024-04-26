"Укрзалізниця" збільшила кількість медичних евакуаційних вагонів до 66

"Укрзалізниця" поповнила свій парк ще двома спеціалізованими вагонами для евакуації та перевезення поранених військових в рамках співпраці з Медичними силами ЗСУ. Загалом на сьогодні компанія має вже 66 таких медичних вагонів і планує збільшити їх кількість до 70 до кінця 2024 року.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Використання спеціально обладнаних евакуаційних вагонів довело свою високу ефективність. Зокрема, вони забезпечують швидку евакуацію поранених та можливість надання їм повноцінної медичної допомоги під час транспортування, включно з екстреною хірургією та реанімацією.

Всі медичні вагони "Укрзалізниці" обладнані найнеобхіднішою сучасною апаратурою та устаткуванням - апаратами штучної вентиляції легень, кардіомоніторами, системами переливання крові, аспіраторами тощо.

Завдяки живленню від генераторів вагони є повністю автономними.

"Укрзалізниця" висловила подяку вагонобудівникам, локомотивним та евакуаційним бригадам компанії, які спільно з медичним персоналом Командування Медичних сил ЗСУ самовіддано працюють задля порятунку життів українських воїнів.

Саме наявність достатньої кількості обладнаних медвагонів та налагоджена система їх використання відіграє ключову роль у своєчасній допомозі пораненим на передовій.

Перший медичний вагон було створено на початку березня 2022 року

Нагадаємо, "Укрзалізниця" спільно із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством оборони України, Командуванням Медичних сил вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд 14 березня.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященко, перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах. Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон.

У пресслужбі УЗ зазначили, що до кінця 2024 року залізничники переобладнають ще 8 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.