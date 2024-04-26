"Укрзализныця" увеличила количество медицинских эвакуационных вагонов до 66

"Укрзализныця" пополнила свой парк еще двумя специализированными вагонами для эвакуации и перевозки раненых военных в рамках сотрудничества с Медицинскими силами ВСУ. Всего на сегодняшний день компания имеет уже 66 таких медицинских вагонов и планирует увеличить их количество до 70 до конца 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Использование специально оборудованных эвакуационных вагонов доказало свою высокую эффективность. В частности, они обеспечивают быструю эвакуацию раненых и возможность предоставления им полноценной медицинской помощи при транспортировке, включая экстренную хирургию и реанимацию.

Все медицинские вагоны "Укрзализныци" оборудованы самой необходимой современной аппаратурой и оборудованием - аппаратами искусственной вентиляции легких, кардиомониторами, системами переливания крови, аспираторами и т.д.

Благодаря питанию от генераторов вагоны полностью автономны.

"Укрзализныця" выразила благодарность вагоностроителям, локомотивным и эвакуационным бригадам компании, которые совместно с медицинским персоналом Командование Медицинских сил ВСУ самоотверженно работают ради спасения жизней украинских воинов.

Именно наличие достаточного количества оборудованных медвагонов и отлаженная система их использования играет ключевую роль в своевременной помощи раненым на передовой.

Первый медицинский вагон был создан в марте 2022 года

Напомним, Укрзализныця совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Министерством обороны Украины, Командованием Медицинских сил впервые продемонстрировали медицинский эвакуационный поезд 14 марта.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, первый медицинский вагон, не имеющий аналогов в мире, был создан в начале марта 2022 года. Тогда не было никаких чертежей и технической документации, но была большая потребность в таких вагонах. Железнодорожники и медики за 4 дня переоборудовали первый вагон.

В пресс-службе УЗ отметили, что до конца 2024 года железнодорожники переоборудовают еще 8 вагонов для нужд медицинской эвакуации и спасения жизней украинских защитников.