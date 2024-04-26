Український криптостартап OpenDelta вперше залучив $2,15 млн інвестицій

Український стартап OpenDelta, що працює у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), залучив $2,15 млн інвестицій. Це перший раунд фінансування для компанії, заснованої в січні 2024 року.

Про це розповів співзасновник стартапу Нікіта Штерінгард, пише "Forbes".

Лідером раунду виступив американський криптофонд 6th Man Ventures. Крім того, в раунді взяли участь низка ангельських інвесторів, серед яких Вінслоу Стронг, Джастін Мареc, Мурад Махмудов та інші.

На сьогодні команда OpenDelta налічує дев'ять працівників, частина з яких працює з України. Оцінка компанії під час цього раунду залучення коштів не розголошується.

Зазначено, що децентралізовані фінанси (DeFi) є однією з найбільш швидкозростаючих галузей в криптоіндустрії. DeFi дозволяє проводити фінансові операції за допомогою блокчейн-технологій без участі посередників на кшталт банків.

Залучені OpenDelta інвестиції підтверджують високий інтерес до українських крипто- та блокчейн-проєктів з боку міжнародних інвесторів на тлі бурхливого розвитку цієї галузі.

Що відомо про OpenDelta

OpenDelta представляє USDO — синтетичний долар, цифровий фінансовий інструмент, розроблений для стабілізації волатильності криптовалют, пише dev.ua. USDO підтримується біткоїном і прив’язаний до вартості американського долара.

Основою цього інструменту є принцип дельта-нейтральності, який дозволяє фіксувати ціну біткоїна, уникнути коливань курсу та забезпечити прибутковість для інвесторів. Такий підхід також сприяє диверсифікації традиційних інвестиційних портфелів, включаючи державні облігації.

USDO знайде застосування серед менеджерів активів, які шукають стабільні доходи, а також криптомайнерів, бажаючих інвестувати частину своїх фіатних активів з метою отримання прибутку.

Запуск синтетичного долара запланований на травень 2024 року.

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