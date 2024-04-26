Украинский криптостартап OpenDelta впервые привлек $2,15 млн инвестиций

Украинский стартап OpenDelta, работающий в сфере децентрализованных финансов (DeFi), привлек $2,15 млн. инвестиций. Это первый раунд финансирования для компании, основанной в январе 2024 года.

Об этом рассказал соучредитель стартапа Никита Штерингард, пишет "Forbes".

Лидером раунда выступил американский криптофонд 6th Man Ventures. Кроме того, в раунде приняли участие ряд ангельских инвесторов, среди которых Уинслоу Стронг, Джастин Марес, Мурад Махмудов и другие.

На сегодняшний день команда OpenDelta насчитывает девять работников, часть из которых работает из Украины. Оценка компании во время этого раунда привлечения средств не разглашается.

Отмечено, что децентрализованные деньги (DeFi) являются одной из более стремительно растущих отраслей в криптоиндустрии. DeFi позволяет проводить финансовые операции с помощью блокчейн-технологий без участия посредников типа банков.

Привлеченные OpenDelta инвестиции подтверждают высокий интерес к украинским крипто- и блокчейн-проектам со стороны международных инвесторов на фоне бурного развития этой отрасли.

Что известно об OpenDelta

OpenDelta представляет USDO – синтетический доллар, цифровой финансовый инструмент, разработанный для стабилизации волатильности криптовалют, пишет dev.ua. USDO поддерживается биткоином и привязан к стоимости американского доллара.

Основой этого инструмента является принцип дельта-нейтральности, позволяющий фиксировать цену биткоина, избежать колебаний курса и обеспечить прибыльность для инвесторов. Такой подход способствует также диверсификации традиционных инвестиционных портфелей, включая государственные облигации.

USDO найдет применение среди менеджеров активов, ищущих стабильные доходы, а также криптомайнеров, желающих инвестировать часть своих фиатных активов в целях получения прибыли.

Запуск синтетического доллара намечен на май 2024 года.

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