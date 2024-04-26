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Украинский криптостартап OpenDelta впервые привлек $2,15 млн инвестиций
Украинский стартап OpenDelta, работающий в сфере децентрализованных финансов (DeFi), привлек $2,15 млн. инвестиций. Это первый раунд финансирования для компании, основанной в январе 2024 года.
Об этом рассказал соучредитель стартапа Никита Штерингард, пишет "Forbes".
Лидером раунда выступил американский криптофонд 6th Man Ventures. Кроме того, в раунде приняли участие ряд ангельских инвесторов, среди которых Уинслоу Стронг, Джастин Марес, Мурад Махмудов и другие.
На сегодняшний день команда OpenDelta насчитывает девять работников, часть из которых работает из Украины. Оценка компании во время этого раунда привлечения средств не разглашается.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Отмечено, что децентрализованные деньги (DeFi) являются одной из более стремительно растущих отраслей в криптоиндустрии. DeFi позволяет проводить финансовые операции с помощью блокчейн-технологий без участия посредников типа банков.
Привлеченные OpenDelta инвестиции подтверждают высокий интерес к украинским крипто- и блокчейн-проектам со стороны международных инвесторов на фоне бурного развития этой отрасли.
Что известно об OpenDelta
OpenDelta представляет USDO – синтетический доллар, цифровой финансовый инструмент, разработанный для стабилизации волатильности криптовалют, пишет dev.ua. USDO поддерживается биткоином и привязан к стоимости американского доллара.
Основой этого инструмента является принцип дельта-нейтральности, позволяющий фиксировать цену биткоина, избежать колебаний курса и обеспечить прибыльность для инвесторов. Такой подход способствует также диверсификации традиционных инвестиционных портфелей, включая государственные облигации.
USDO найдет применение среди менеджеров активов, ищущих стабильные доходы, а также криптомайнеров, желающих инвестировать часть своих фиатных активов в целях получения прибыли.
Запуск синтетического доллара намечен на май 2024 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com