Чешско-украинский стартап Choice привлек $2,5 млн инвестиций и открывает 4 новых рынка

Стартап в сфере foodtech Choice закрыл новый раунд инвестиций на сумму 2,5 миллиона долларов и открывает офисы в четырех новых странах: Казахстан, Грузия, Венгрия и Румыния. Ключевой инвестор этого раунда выступила J&T Ventures, также к соглашению присоединились Presto Ventures и Reflex Capital.

"Мы создали Choice, чтобы помочь ресторанам оцифровать свою базу клиентов и увеличить количество лояльных гостей. Диджитализация сферы HoReCa уже влияет на заведения в разных странах и городах Европы и позволяет нам улучшать их сервис", - отмечает Алекс Ильяш, соучредитель Choice.

По его словам, ключевое отличие стартапа от других платформ состоит в том, что Choice способен помочь ресторанам построить прямые каналы продаж, без комиссий, собирать базу данных клиентов и стимулировать их возвращаться.

В платформу легко интегрировать большинство продуктов для ресторанного рынка: POS-системы: Serve, Poster, Servio, Profit, R-Keeper, маркетплейсы Bolt food, Glovo, Ubereats, Foodora и другие.

Также учреждения могут не строить собственную доставку, а работать с интегрированными курьерскими сервисами Uklon и Glovo on Demand, экономя время и средства.

Компания Choice привлекла инвестиции, чтобы развивать 4 новых рынка в 2024 году и планирует стать господствующим решением в регионах Центральной и Восточной Европы и всей Европы в течение следующих 3 лет.

“Мы убеждены, что Choice захватит рынок, поскольку предлагает сложные продукты, охватывающие все потребности ресторанов, в отличие от конкурентов, сосредоточившихся на определенных функциях. Миссия компании и мощный фаундер предоставляют Choice серьезное конкурентное преимущество, выводя компанию в лидеры рынка», – говорит Адам Кочик, управляющий партнер J&T Ventures.

Сейчас наша команда в Украине насчитывает 60 человек и мы активно ищем сейлз-менеджеров и разработчиков в нашу команду. Нам нужны сильные люди, чтобы продолжать расти на 300% в год и стать лидером рынка не только в Украине, но и во всей Европе», — резюмирует соучредитель Choice Владимир Оляницкий.

СПРАВКА:

Choice – стартап, основанный Алексеем Ильяшем и Владимиром Оляницким в мае 2020 года во время пандемии COVID-19. Тогда бесконтактные QR-меню стали необходимостью для ресторанов. За три года работы количество ресторанов, использующих платформу Choice, выросло в пять раз.

В настоящее время среди клиентов компании более 16 000 заведений в Украине, Чехии, Польше и Эстонии. Среди украинских пользователей такие заведения и сети, как Salateira, Pesto Family, сеть Привет, заведения Игоря Сухомлина, сеть Honey и Завертайло, Milk Bar, Mamamia, La Famiglia, сеть dark kitchen ASAP от МХП, Shum Group и многие другие.

Сейчас Choice – это не просто меню в смартфоне, а полноценная платформа для создания собственных приложений, сайтов, онлайн-меню, СRM системой, резервациями столов, возможностью развивать собственную доставку без найма курьеров и автоматизацией заказов на стол.