PeopleForce привлек $2 млн инвестиций от фонда Pracuj Ventures

PeopleForce , PeopleForce, украинский стартап и международный разработчик all-in-one HR-платформы, привлек $2 млн финансирования в seed-раунде.

Инвестицию провел известный польский венчурный фонд Pracuj Ventures, который поддерживает миссию PeopleForce – революцию процессов управления талантами в технологических компаниях.

Финансирование усилит дальнейшую разработку продукта и поможет масштабированию на международные рынки, в частности, Польши и Латинской Америки. Сейчас цель PeopleForce – оптимизация HR-процессов компаний на всех этапах жизненного цикла сотрудников и содействие формированию культуры высокой эффективности.

Основанная в 2019 году Эндрю Сетиником, PeopleForce имеет более 800 клиентов и 80 000 пользователей по всему миру. Среди них такие известные бренды, как Rakuten, BMW, Deloitte, Ajax Systems, Reply.io и YouScan, включая польские компании Autenti, MerXu, Grupa eSky, Inspeerity, Addepto, Verseo, и представителей LATAM – Hubbing LATAM, Infracommers, Patagonian, Clarika и других.

"Pracuj Ventures в очередной раз подтвердил свою преданность тенденциям автоматизации в HR-индустрии. В PeopleForce мы гордимся тем, что являемся частью их инвестиционного портфеля и упорно работаем над развитием платформы, предоставляя лучшие возможности и сервис нашим пользователям," – поделился Эндрю Сетиник, основатель и CEO PeopleForce.

"Как инвесторы, мы в восторге от возможности поддержать PeopleForce на их пути развития. Отличительной чертой является стремление команды приносить пользу клиентам, применяя стратегический подход к своим действиям. Компания смело готова выйти на новые глобальные рынки – это демонстрирует их успешность и инновационный дух. Мы верим в видение и миссию PeopleForce, и с нетерпением ждем возможности стать частью их дальнейшего роста," – говорит Павел Лекс, управляющий партнер в Pracuj Ventures.

Ранее PeopleForce провела раунд инвестиций с Pracuj Ventures, войдя в их портфель наряду с такими известными компаниями, как Gamfi, Gymsteer, Inhire.io, Kadromierz, SeniorApp, Sherlock Waste, Wandlee, Worksmile и другими.