Курс валют на 27 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу тридцать четыре копейки, установив новый исторический максимум, в то же время евро подорожало на тридцать восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.10.2026 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 45,54 грн (+34 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,95 грн (+38 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,56 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 45,83/46,10 Евро 50,35/ 51,70 Злотый 11,65/ 11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,25/45,85 50,45/51,45 11,20/ 11,70 Ощадбанк 45,30/ 45,90 50,70/ 51,50 11,20/ 11,70 ПУМБ 45,30/ 45,90 50,80/ 51,50 11,20/ 11,70 Укргазбанк 45,30/ 45,90 50,70/ 51,50 11,20/ 11,70 Райффайзен 45,50/46,00 50,50/51,55

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.