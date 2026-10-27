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Курс валют на 27 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу тридцать четыре копейки, установив новый исторический максимум, в то же время евро подорожало на тридцать восемь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.10.2026 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,54 грн (+34 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,95 грн (+38 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,56 грн (+5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|45,83/46,10
|Евро
|50,35/ 51,70
|Злотый
|11,65/ 11,80
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 27 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|45,25/45,85
|50,45/51,45
|11,20/ 11,70
|Ощадбанк
|45,30/ 45,90
|50,70/ 51,50
|11,20/ 11,70
|ПУМБ
|45,30/ 45,90
|50,80/ 51,50
|11,20/ 11,70
|Укргазбанк
|45,30/ 45,90
|50,70/ 51,50
|11,20/ 11,70
|Райффайзен
|45,50/46,00
|50,50/51,55
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.