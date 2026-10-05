Евро падает: почему для Украины это и хорошо, и плохо

Евро дешевеет, и, на первый взгляд, для Украины это хорошая новость. Европейские товары становятся дешевле в гривне. Импортерам нужно меньше денег на покупки. Давление на цены может немного уменьшится. Но есть проблема. Именно в евро Украина получает значительную часть международной помощи. Чем дешевле эта валюта, тем меньше гривен получает бюджет после ее конвертации.

Dilo рассказывает о том, как одно движение валюты может одновременно помогать бизнесу и уменьшать эффект от европейских миллиардов для государства.

В понедельник евро на международном рынке опустился примерно до $1,12. Это самый низкий уровень за 17 месяцев. Financial Times связывает эту ситуацию в первую очередь с проблемами во Франции: инвесторов все больше беспокоят государственный долг, бюджетный дефицит и политическая неопределенность в этой стране. К этому добовляются высокие цены на энергоносители. Для Европы это особенно неприятное сочетание. Дорогая энергия оказывает давление на экономический рост, но в то же время поддерживает инфляцию. Это сужает простор для маневра Европейского центрального банка. Все происходящее между евро и долларом на мировом рынке довольно быстро отражается и в украинских обменниках.

Анна Золотько, член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank, в комментарии для Dilo объясняет это переоценкой рисков со стороны инвесторов. С одной стороны, рост доходности американских гособлигаций делает долларовые активы более привлекательными. С другой стороны фискальные и политические проблемы во Франции усиливают настороженность в отношении европейских активов. В результате инвесторы сейчас иначе оценивают соотношение риска и доходности между США и Европой.

Почему доллар может стоять, а евро падать

Курс евро в Украине зависит от двух валютных пар. Это соотношение гривны к доллару и евро к доллару. Потому ситуация, когда доллар в Украине почти не меняется, а евро дешевеет, вполне нормальная. Если НБУ держит гривну к доллару примерно на одном уровне, мировое падение EUR/USD почти автоматически тянет вниз и EUR/UAH. Вот это мы сейчас наблюдаем.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что доллар на межбанке в последние дни несколько раз подходил к отметке 45 грн., но не смог закрепиться на ней. По его мнению, НБУ сейчас уделяет особое внимание этому психологическому пределу. Шевчишин описывает нынешнюю ситуацию так: "регулятор жертвует евро, чтобы не дать доллару закрепиться выше 45 грн". Впрочем, это оценка самого аналитика, а не официально заявленная политика Нацбанка. Но механика действительно работает так. Если гривна по отношению к доллару остается относительно стабильной, падение евро на мировом рынке переходит в украинский курс.

Более дешевый евро помогает импортерам

Для некоторых украинских компаний это хорошая новость. Компания, покупающая оборудование, сырье или готовый товар в Европе, должна обменять гривну на евро. Если евро подешевеет, для той же покупки нужно меньше гривен. И это важно не только для самих компаний. Европейский Союз до сих пор является важным торговым партнером Украины. Поэтому более дешевый евро может частично снижать цену импортных товаров.

Теоретически это работает и против инфляции. Если европейский товар в евро не подорожал, но сама валюта подешевела, его цена в гривнах снижается. Правда, сейчас этот эффект имеет серьезного конкурента. Это дорогая нефть. Высокие цены на энергоносители делают топливо, перевозку и производство более дорогими. Из-за этого более дешевый евро не гарантирует, что весь европейский импорт сразу подешевеет. Часть выгоды от курса может перекрыть дорогостоящая логистика.

Бюджет получает меньше гривен

В этом случае начинается другая часть этой истории. Украина получает от Европейского Союза миллиарды евро финансовой помощи. В начале октября в государственный бюджет поступило почти €2,9 млрд. Когда эти деньги нужно обменять на гривну для бюджетных расходов, курс уже важен. Если €1 млрд конвертировать в гривну, каждая 1 грн разницы в курсе будет означать около 1 млрд грн разницы в гривневом эквиваленте.

Именно поэтому Шевчишин называет евро валютой, влияющей на бюджет Украины. По его оценке, нынешнее удешевление евро уменьшает количество гривен. По его подсчетам, разница сейчас может составить несколько миллиардов гривен.

Это не значит, что ЕС дал Украине меньше денег. Один миллиард евро все равно остается одним миллиардом евро. Просто после обмена государство получает меньше гривен. В этом случае возникает парадокс. Для частного импортера более дешевый евро означает экономию. Для государства, получающего помощь в евро, это меньший гривневый эквивалент этих средств.

Но даже для государства все не столь однозначно

Слабый евро оказывает еще один эффект. Это уже приносит пользу Украине. Большая часть государственного долга выражена именно в евро. Когда евро дешевеет до гривны, гривневый эквивалент этого долга тоже уменьшается. Сами обязательства от этого никуда не исчезают. Если Украина должна €1 млрд, она и дальше должна €1 млрд. Но если перевести эту сумму в гривну, она станет меньше.

Поэтому даже для бюджета нельзя просто сказать, что слабый евро это плохо. Похожая ситуация и с бизнесом. Импортер выигрывает, потому что покупает евро дешевле. Украинская компания, получающая выручку в евро, наоборот получает меньше гривен после конвертации. Один курс может иметь разные последствия.

Что будет дальше

Самая важная цифра для украинского евро сейчас не в Украине. Она находится на мировом валютном рынке. Это пара EUR/USD, которая, кстати, наиболее торгуемая в мире. Пока курс гривны по отношению к доллару остается относительно стабильным, дальнейшее падение евро к доллару означает, что евро в Украине также подешевеет.

В то же время Золотько отмечает, что курс EUR/USD очень чувствителен к ожиданиям рынка. Изменение прогнозов относительно будущих решений Федеральной резервной системы США или Европейского центрального банка может довольно быстро изменить направление движения евро.

Шевчишин считает нынешнюю зону около $1,12 очень важной. Если евро и дальше будет падать, это не исключает движения EUR/USD в район $1,08. И тогда перед украинским валютным рынком встанет интересный вопрос. Даст ли НБУ евро упасть ниже 50 грн, или гривна начнет ослабевать к доллару и частично компенсировать это движение. От ответа зависит, какую сторону нынешнего валютного парадокса Украина почувствует сильнее.