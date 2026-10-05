Євро падає: чому для України це і добре, і погано

Євро дешевшає, і на перший погляд для України це добра новина. Європейські товари стають дешевшими у гривні. Імпортерам потрібно менше грошей на закупівлі. Тиск на ціни може трохи послабитися. Але є проблема. Саме в євро Україна отримує значну частину міжнародної допомоги. Чим дешевша ця валюта, тим менше гривень отримує бюджет після її конвертації.

Dilo розповідає про те, як той самий рух валюти може одночасно допомагати бізнесу і зменшувати ефект від європейських мільярдів для держави.

У понеділок євро на міжнародному ринку опустився приблизно до $1,12. Це найнижчий рівень за 17 місяців. Financial Times пов'язує падіння насамперед із проблемами у Франції: інвесторів дедалі більше турбують державний борг, бюджетний дефіцит і політична невизначеність у цій країні. До цього додаються високі ціни на енергоносії. Для Європи це особливо неприємна комбінація. Дорога енергія тисне на економічне зростання, але водночас підтримує інфляцію. Це звужує простір для маневру Європейського центрального банку. Усе, що відбувається між євро та доларом на світовому ринку, досить швидко відображається і в українських обмінниках.

Ганна Золотько, член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank, у коментарі для Dilo пояснює це переоцінкою ризиків інвесторами. З одного боку, зростання дохідності американських держоблігацій робить доларові активи привабливішими. З іншого фіскальні та політичні проблеми у Франції підвищують настороженість щодо європейських активів. У результаті інвестори зараз інакше оцінюють співвідношення ризику та дохідності між США та Європою.

Чому долар може стояти, а євро падати

Курс євро в Україні залежить від двох валютних пар. Це співвідношення гривні до долара і євро до долара. Тому ситуація, коли долар в Україні майже не змінюється, а євро дешевшає, цілком нормальна. Якщо НБУ тримає гривню до долара приблизно на одному рівні, світове падіння EUR/USD майже автоматично тягне вниз і EUR/UAH. Ось це ми зараз і спостерігаємо.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що долар на міжбанку останніми днями кілька разів підходив до позначки 45 грн, але не зміг закріпитися на ній. На його думку, НБУ зараз приділяє особливу увагу цій психологічній межі. Шевчишин описує нинішню ситуацію так: “регулятор жертвує євро, щоб не дати долару закріпитися вище 45 грн”. Втім, це оцінка самого аналітика, а не офіційно заявлена політика Нацбанку. Але механіка справді працює так. Якщо гривня до долара залишається відносно стабільною, падіння євро на світовому ринку переходить в український курс.

Дешевший євро допомагає імпортерам

Для деяких українських компаній це хороша новина. Компанія, яка купує обладнання, сировину чи готовий товар у Європі, повинна обміняти гривню на євро. Якщо євро дешевшає, для тієї ж покупки потрібно менше гривень. І це важливо не лише для самих компаній. Європейський Союз досі є важливим торговим партнером України. Тому дешевший євро може частково знижувати ціну імпортних товарів.

Теоретично це працює і проти інфляції. Якщо європейський товар у євро не подорожчав, але сама валюта стала дешевшою, його ціна в гривнях знижується. Щоправда, зараз цей ефект має серйозного конкурента. Це дорога нафта. Високі ціни на енергоносії роблять паливо, перевезення та виробництво дорожчими. Через це дешевший євро не гарантує, що весь європейський імпорт відразу подешевшає. Частину вигоди від курсу може перекрити дорога логістика.

Бюджет отримує менше гривень

І тут починається інша частина цієї історії. Україна отримує від Європейського Союзу мільярди євро фінансової допомоги. На початку жовтня до державного бюджету надійшло майже €2,9 млрд. Коли ці гроші потрібно обміняти на гривню для бюджетних витрат, курс уже важливий. Якщо €1 млрд допомоги конвертувати в гривню, кожна 1 грн різниці в курсі означатиме близько 1 млрд грн різниці у гривневому еквіваленті.

Саме тому Шевчишин називає євро валютою, що впливає на бюджет України. За його оцінкою, нинішнє здешевлення євро зменшує кількість гривень. Держава може отримати менше гривень від конвертації європейської допомоги. За його підрахунками, різниця зараз може бути кілька мільярдів гривень.

Це не означає, що ЄС дав Україні менше грошей. Один мільярд євро все одно залишається одним мільярдом євро. Просто після обміну держава отримує за нього менше гривень. І тут виникає парадокс. Для приватного імпортера дешевший євро означає економію. Для держави, яка отримує допомогу в євро, це менший гривневий еквівалент цих коштів.

Але навіть для держави все не так однозначно

Слабкий євро має ще один ефект. Це вже приносить користь Україні. Велика частина державного боргу виражена саме в євро. Коли євро дешевшає до гривні, гривневий еквівалент цього боргу також зменшується. Самі зобов'язання від цього нікуди не зникають. Якщо Україна винна €1 млрд, вона й далі винна €1 млрд. Але якщо перевести цю суму у гривні, вона стане меншою.

Тому навіть для бюджету не можна просто сказати, що слабкий євро — це погано. Схожа ситуація і з бізнесом. Імпортер виграє, бо купує євро дешевше. Українська компанія, яка отримує виручку в євро, навпаки отримує менше гривень після конвертації. Один курс може мати різні наслідки.

Що буде далі

Найважливіша цифра для українського євро зараз не в Україні. Вона на світовому валютному ринку. Це пара EUR/USD, яка, до речі, є найбільш торгуваною у світі. Поки курс гривні до долара залишається відносно стабільним, подальше падіння євро до долара означає, що євро в Україні також подешевшає.

Водночас Золотько звертає увагу, що EUR/USD дуже чутлива до очікувань ринку. Зміна прогнозів щодо майбутніх рішень Федеральної резервної системи США або Європейського центрального банку може досить швидко змінити напрям руху євро.

Шевчишин вважає нинішню зону біля $1,12 дуже важливою. Якщо євро й надалі падатиме, це не виключає руху EUR/USD до району $1,08. І тоді перед українським валютним ринком постане цікаве питання. Чи дасть НБУ євро впасти нижче 50 грн, чи гривня почне слабшати до долара і частково компенсувати цей рух. Від відповіді залежить, який бік нинішнього валютного парадоксу Україна відчує сильніше.