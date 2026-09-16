ФРС може вперше за три роки підвищити ставку: як це вплине на біткоїн, акції та Україну

Сьогодні, 16 вересня, о 21:00 за київським часом Федеральна резервна система США оголосить рішення щодо процентної ставки. Ринки майже впевнені, що американський центробанк підвищить її до 3,75–4%. Якщо це станеться, то це буде перше підвищення ставки ФРС із липня 2023 року.

Втім інтрига сьогоднішнього засідання вже не лише у самому підвищенні ставки. Головне питання полягає в тому, чи буде це разовою відповіддю на інфляцію і дорогу нафту, чи це стане початком нового періоду дорогих грошей.

Для українця це не якась далека історія з Волл-стріт. Вищі ставки у США можуть підтримати долар. Це впливає на вартість грошей у світі, а отже, на гривню, політику НБУ, кредити, депозити та ОВДП. Для тих, хто вкладає кошти в американські акції, золото або криптовалюти, реакція може бути ще більш відчутною. Dilo з'ясовувало вплив цього рішення на нашу економіку.

Ринок швидко змінює думку

Ще на початку вересня багато економістів думали, що ФРС не змінить ставку. Тепер ринок оцінює ймовірність підвищення майже на 90%. Причина в кількох факторах. Інфляція все ще вища за ціль ФРС. Американська економіка тримається краще, ніж очікували. Нафта знову коштує понад $100 за барель.

Ланцюг простий. Дорожча нафта підвищує витрати на пальне, транспорт і виробництво. Це посилює інфляційні очікування, а отже, й збільшує тиск на ФРС діяти жорсткіше.

Деякі аналітики зазначають, що підвищення ставки на 0,25 процентного пункту ринок може пережити відносно спокійно, бо цей крок уже значною мірою врахований у цінах. Небезпечніший сценарій виникне тоді, якщо нафта продовжить дорожчати і змусить ФРС підвищувати ставку ще кілька разів. За такого сценарію зросте ризик високої інфляції на тлі слабкого економічного зростання.

Приватний інвестор, що спеціалізується на фондових ринках, Тарас Гук, менш упевнений, що ФРС обов’язково підвищить ставку вже зараз. Він також не очікує, що Кевін Ворш (голова центробанку) прямо оголосить про початок нового циклу. Найімовірніше, ФРС залишить собі свободу дій і скаже, що наступні рішення залежатимуть від нових даних, розповів Гук у коментарі.

Чому всі дивляться на облігації США?

Ще один важливий сигнал. Дохідність 10-річних державних облігацій США цього тижня перевищила 5%. Вона ненадовго піднялася до найвищого рівня з 2007 року. Це важливо не лише для трейдерів. Десятирічні Treasuries (як їх прийнято називати у фінансовому світі) — один із головних орієнтирів вартості грошей у світі. Коли їхня дохідність зростає, дорожчають іпотека, корпоративні позики та інші кредити.

Водночас облігації починають сильніше змагатися з акціями та криптовалютою за гроші інвесторів. Якщо майже безризиковий американський держборг дає близько 5%, інвестору потрібна набагато більша ймовірна винагорода, щоб ризикувати.

Довге перебування 10-річної дохідності вище 5% може стати серйознішою проблемою, ніж одноразове підвищення ставки ФРС. Це робить гроші дорожчими навіть без нових рішень центробанку, зазначають аналітики.

Акції

Волл-стріт уже нервує. 15 вересня S&P 500 втратив 0,45%. Nasdaq впав на 0,78%. Dow Jones знизився на 0,63%. Це не обвал. Однак ринок реагує на поєднання високих ставок, дорогої нафти та зростання дохідності облігацій.

Дорогі технологічні компанії (такі, як Apple та Nvidia) та бізнеси з великими боргами можуть бути особливо чутливими. Гук також підкреслює, що високі ставки не однаково погані для всіх. Банки та частина фінансових компаній за певних умов можуть навіть отримувати вигоду від дорожчих грошей.

Золото

Золото опинилося між двома протилежними силами. Інфляція та геополітична нестабільність підтримують попит на нього як на захисний актив. Але золото не приносить відсотків. Через це Treasuries із дохідністю близько 5% створюють йому сильну конкуренцію.

Біткоїн

Схожа логіка працює і для біткоїна. Коли у фінансовій системі багато дешевих грошей, інвестори охочіше ризикують. Коли безпечні активи дають високу дохідність, частина капіталу йде з ризикових ринків. Ринок криптовалюти може найбільше штормити від рішення ФРС.

Втім, для біткоїна важливіша не одна підвищена ставка, а подальший напрям політики ФРС. Якщо центробанк дасть зрозуміти, що це не початок довгої серії підвищень, крипторинок може навіть зрости.

Гук звертає увагу на інше. Для криптовалют не менш важливими є загальна ліквідність і кількість грошей у фінансовій системі. Тому немає простої формули. Якщо ставка зростає, це не обов’язково означає, що біткоїн падає.

До речі, Україна входить до числа найактивніших крипторинків світу. У рейтингу Global Crypto Adoption Index від Chainalysis за 2025 рік вона зайняла восьме місце. За даними опитування Gradus Research, проведеного у 2024 році, 26% опитаних українців володіли криптовалютою. Водночас в інтернеті часто наводять іншу оцінку. Це близько 6,5 млн українців, або 15,72% населення, які нібито володіють криптоактивами. Однак ці дані вже застаріли й не дають точного уявлення про реальну кількість користувачів.

Визначити, скільки українців зараз користуються криптовалютами, майже неможливо. Однак різні дослідження та міжнародні рейтинги показують одне — цифрові активи в Україні стали дуже популярними.

Трамп хотів дешевих грошей

Тепер про політичну іронію у цій історії. У 2017 році Дональд Трамп призначив Джерома Пауела на посаду голови ФРС, а у своїй другій президентській каденції він часто вимагав від центробанку знизити ставку й жорстко критикував Пауела. Тиск на ФРС за Трампа-теперішнього був доволі сильним. На початку 2026 року Мін'юст США навіть відкрив кримінальне розслідування щодо Пауела через реконструкцію будівель ФРС, але у квітні справу було закрито.

Наступником Пауела став Кевін Ворш. Його також обрав Трамп, і від нього чекали зниження ставок. Але першим великим рішенням Ворша тепер може стати прямо протилежний крок. Це може бути перше підвищення ставки ФРС за понад три роки.

Що це означає для України?

Рішення ФРС не означає, що наступного ранку гривня обвалиться або українські банки автоматично змінять ставки. Вплив відбувається через кілька каналів.

Вищі ставки роблять доларові активи привабливими. Тому американська валюта може зміцнюватися. Для України цей ефект пом’якшує НБУ, який задовольняє попит на долар, продаючи його на ринку.

“Дефіцит валюти на українському ринку зараз значно більший за можливий додатковий попит через дорожче пальне”, пояснює Олександр Бондаренко з “Бюро інвестиційних програм”. Він оцінює такий дефіцит приблизно у $4–4,5 млрд щомісяця.

Для України тут навіть важливішою за ФРС може бути нафта. Дорожчий бензин і дизель поступово підвищують витрати на транспорт, аграрну логістику та виробництво. Якщо одночасно сильнішає долар, імпортовані енергоносії стають ще дорожчими.

“Україна майже повністю залежить від імпорту готового пального”, наголошує Бондаренко. За його оцінкою, якщо нафта триматиметься біля $110–120 за барель, імпортерам може знадобитися приблизно на $200 млн валюти більше щомісяця для закупівлі пального. Водночас на тлі загального дефіциту валюти цей додатковий попит становитиме менше як 5% і сам по собі навряд чи суттєво змінить ситуацію на валютному ринку.

Втім, якщо зовнішній інфляційний тиск зросте, Нацбанку буде складніше швидко перейти до дешевших грошей. Для вкладників це може означати, що високі ставки за гривневими депозитами та ОВДП (держоблігаціями) збережуться довше. Для позичальників і бізнесу це означає, що кредити й надалі залишатимуться дорогими.

Коли американські держоблігації дають близько 5%, будь-яка ризикованіша інвестиція повинна пропонувати значно більший потенційний дохід. Це підвищує вимоги як для українських компаній, так і для майбутніх проєктів відновлення.

Прямий вплив на державний борг України менший, бо велика частина зовнішнього фінансування надходить на вигідних умовах від ЄС, міжнародних організацій та урядів.

Що дивитися після 21:00?

Якщо ФРС підніме ставку на очікувані 0,25 процентного пункту, ця цифра навряд чи стане головною новиною. Більш важливо те, що Кевін Ворш скаже про майбутнє. Якщо ринок почує, що це разовий крок, дохідність облігацій може відступити. Долар може втратити позиції, а акції й криптовалюти отримають привід для зростання.

Якщо ФРС дасть зрозуміти, що попереду ще кілька підвищень, ситуація стане набагато серйознішою. Дорогі гроші залишаться надовго. Тиск на ризикові активи й світову економіку зросте. Отже, одне підвищення ринки, швидше за все, переживуть, а от подальша політика підвищення ставок може негативно вплинути на акції та криптовалюту.