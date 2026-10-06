BMW вкладає €2 млрд у німецькі заводи на тлі скорочень у Volkswagen та Mercedes

Німецький автовиробник BMW спрямував близько 2 млрд євро на розвиток виробництва у Німеччині. У той час як конкуренти скорочують внутрішні потужності через високі витрати на енергію та оплату праці, баварська група робить ставку на збереження та модернізацію домашніх промислових майданчиків.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Основним центром оновлення став 100-річний головний завод у Мюнхені навпроти штаб-квартири концерну. Протягом останніх п'яти років підприємство перебудували під складання восьмого покоління моделі — повністю електричної 3 Series, серійний випуск якої стартував у серпні.

Загалом із моменту виходу моделі на ринок у 1975 році концерн реалізував понад 18 млн таких авто. На мюнхенському підприємстві задіяно 6 000 робітників, а триповерхове виробництво автоматизували за допомогою безпілотних роботів.

Куди пішли інвестиції та як розподіляють штат

Сума інвестицій у розмірі близько 2 млрд євро покриває витрати на майданчики для 3 Series у Мюнхені та Дінгольфінгу, а також новий завод із виробництва тягових акумуляторів, розташований приблизно за 135 км на північний схід від Мюнхена:

керівник виробничого напряму групи Раймонд Віттманн підтвердив, що компанія бачить чітке майбутнє Німеччини як виробничої бази;

паралельно концерн витратив близько 2 млрд євро на спорудження нового заводу в угорському Дебрецені;

група скорочує понад 8 000 офісних посад, однак ці скорочення повністю виключають робітників виробничих ліній.

Водночас компанія зазнає тиску від падіння продажів у Китаї та введених тарифів у США. Мілан Неделькович, який очолив компанію на посаді генерального директора у травні, попередив улітку, що операційній маржі BMW знадобиться понад п'ять років для повернення до звичного діапазону 8–10%. Цього року група розраховує лише на показник у межах 1–3%.

Переваги локалізації та зниження собівартості

Попри те, що німецька промисловість втрачає до 15 000 робочих місць щомісяця, показники BMW усередині країни виявилися стійкішими за конкурентів. Торік кожен четвертий випущений у Німеччині автомобіль зійшов із конвеєрів BMW — обсяг виробництва склав 1,07 млн одиниць, що лише незначно менше за показник 2024 року.

У 2025 році, коли загальний автопром країни впав на 10% порівняно з допандемійним рівнем, виробництво BMW зросло на 6%. Цьому сприяло повернення внутрішнього випуску моделей Mini Countryman, X1 та частини 5 Series від підрядників із Нідерландів та Австрії.

Як зазначає керівник європейських автодосліджень банку UBS Патрік Гуммель, протягом останніх років BMW стабільно нарощувала частку ринку та забезпечувала краще завантаження своїх заводів у Німеччині. Крім того, статус преміумбренду дає змогу концерну отримувати більший прибуток із кожного авто, що допомагає компенсувати високі витрати на оплату праці. Компанія також завчасно локалізувала випуск ключових моделей у Китаї та США, знизивши вразливість до тарифів і коливань зовнішнього попиту.

Модернізація заводів і впровадження платформи Neue Klasse дали змогу знизити витрати на виробництво одного автомобіля на 10%, а частку деталей, що доставляються за системою "точно в строк", збільшили з 45% до 68%.

Погодинна оплата праці в Німеччині приблизно втричі вища, ніж в Угорщині, але різниця в загальній собівартості авто є мінімальною: матеріали для електромобіля коштують 20 000–25 000 євро, тоді як витрати на працю становлять лише 1 500–2 000 євро. Водночас керівництво концерну визнає, що в разі міграції постачальників до Східної Європи баланс витрат на логістику може змусити компанію додатково оптимізувати німецькі витрати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що BMW оголосила про скорочення 20% керівників. Німецький автовиробник BMW збирається використати штучний інтелект, щоб зменшити кількість керівних посад на 20% до середини наступного року.