BMW вкладывает €2 млрд в немецкие заводы на фоне сокращений в Volkswagen и Mercedes

Немецкий автопроизводитель BMW направил около 2 млрд. евро на развитие производства в Германии. В то время как конкуренты сокращают внутренние мощности из-за высоких затрат на энергию и оплату труда, баварская группа делает ставку на сохранение и модернизацию домашних промышленных площадок.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Основным центром обновления стал 100-летний головной завод в Мюнхене напротив штаб-квартиры концерна. В последние пять лет предприятие перестроили под сборку восьмого поколения модели — полностью электрической 3 Series, серийный выпуск которой стартовал в августе.

Всего с момента выхода модели на рынок в 1975 году концерн реализовал более 18 млн. таких авто. На мюнхенском предприятии задействовано 6 000 рабочих, а трехэтажное производство автоматизировано с помощью беспилотных роботов.

Куда пошли инвестиции и как распределяют штат

Сумма инвестиций в размере около 2 млрд евро покрывает расходы на площадки для 3 Series в Мюнхене и Дингольфинге, а также новый завод по производству тяговых аккумуляторов, расположенный примерно в 135 км к северо-востоку от Мюнхена.

руководитель производственного направления группы Раймонд Виттманн подтвердил, что компания видит четкое будущее Германии как производственной базы;

параллельно концерн потратил около 2 млрд евро на строительство нового завода в венгерском Дебрецене;

группа сокращает более 8 000 офисных должностей, однако эти сокращения полностью исключают рабочих производственных линий.

В то же время компания испытывает давление от падения продаж в Китае и введенных тарифов в США. Милан Неделькович, возглавивший компанию в должности генерального директора в мае, предупредил летом, что операционной марже BMW понадобится более пяти лет для возвращения в привычный диапазон 8–10%. В этом году группа рассчитывает только на показатель в пределах 1–3%.

Преимущества локализации и снижение себестоимости

Несмотря на то, что немецкая промышленность теряет до 15 000 рабочих мест ежемесячно, показатели BMW внутри страны оказались устойчивее конкурентов. В прошлом году каждый четвертый выпущенный в Германии автомобиль сошел с конвейеров BMW — объем производства составил 1,07 млн единиц, что лишь незначительно меньше показателя 2024 года.

В 2025 году, когда общий автопром страны упал на 10% по сравнению с допандемическим уровнем, производство BMW выросло на 6%. Это способствовало возвращению внутреннего выпуска моделей Mini Countryman, X1 и части 5 Series от подрядчиков из Нидерландов и Австрии.

Как отмечает руководитель европейских автоисследований банка UBS Патрик Гуммель, в последние годы BMW стабильно наращивала долю рынка и обеспечивала лучшую загрузку своих заводов в Германии. Кроме того, статус премиумбренда позволяет концерну получать большую прибыль с каждого авто, что помогает компенсировать высокие затраты на оплату труда. Компания также заблаговременно локализовала выпуск ключевых моделей в Китае и США, снизив уязвимость к тарифам и колебаниям внешнего спроса.

Модернизация заводов и внедрение платформы Neue Klasse позволили снизить затраты на производство одного автомобиля на 10%, а долю деталей, доставляемых по системе "точно в срок", увеличили с 45% до 68%.

Почасовая оплата труда в Германии примерно в три раза выше, чем в Венгрии, но разница в общей себестоимости авто минимальна: материалы для электромобиля стоят 20 000–25 000 евро, тогда как затраты на труд составляют всего 1 500–2 000 евро. В то же время, руководство концерна признает, что в случае миграции поставщиков в Восточную Европу баланс расходов на логистику может заставить компанию дополнительно оптимизировать немецкие расходы.

Напомним, ранее сообщалось, что BMW объявила о сокращении 20% руководителей. Немецкий автопроизводитель BMW намерен использовать искусственный интеллект, чтобы уменьшить количество руководящих должностей на 20% к середине следующего года.