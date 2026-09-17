BMW, Audi и электрокары: что выбирают украинцы на рынке премиум-авто

В августе 2026 года в Украине зарегистрировано 19 853 сделки по покупке премиальных легковушек, что на 4,8% меньше по сравнению с июлем.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на исследование Института исследований авторынка.

Основную часть этого объема сформировали внутренние перепродажи, в то время как новые автомобили составили лишь небольшую долю. В общем, рынок премиум-класса продемонстрировал темпы сокращения, похожие на общерыночные тенденции.

Внутренний рынок

Внутренние перепродажи охватили 13 204 премиальных машин, что составляет почти две трети сегмента.

Среди марок здесь уверенно лидируют BMW и Audi, а популярнейшими моделями оказались BMW 3 Series и BMW 5 Series. Средний возраст таких автомобилей достигает почти пятнадцати лет, что подчеркивает преобладание подержанного транспорта.

Импорт б/у автомобилей и новые машины в салонах

Первые регистрации импортируемых подержанных премиальных авто составили 5 819 единиц со средним возрастом около восьми лет.

В то же время сегмент новых премиальных легковых автомобилей сократился значительно заметнее, составив 830 регистраций. У новых авто заметно возросла популярность гибридов и электромобилей, в то время как в целом в сегменте преобладают бензиновые двигатели.

Audi и BMW удерживают более половины премиального рынка, имея соответственно 5786 и 5664 операции, за которыми следует Mercedes-Benz. В общей сложности пять лидеров формируют более 83% сегмента, где также выделяются Volvo и Lexus.

Среди модельных предпочтений первенство удерживают BMW 3 Series, BMW 5 Series и Audi A4, что подтверждает популярность не только крупных внедорожников.

В общем премиальном сегменте преобладают бензиновые авто, составляющие более половины рынка, тогда как дизели, электрокары и гибриды имеют меньшие доли. В то же время, структура новых машин кардинально иная: среди них доминируют гибриды и электромобили, которые вместе охватывают более 70% регистраций, демонстрируя заметный контраст с рынком б/у транспорта.

Напомним, по итогам августа внутренние перепродажи авто сократились на 4,3% против июля и на 6,4% в годовом исчислении - до 71 154 легковушек. Volkswagen Passat оставался самой популярной моделью на внутреннем рынке.