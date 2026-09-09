Подержанных автомобилей стало больше, но цены на них выросли

К концу августа на AUTO.RIA было 321,5 тыс. уникальных объявлений о продаже подержанных легковушек — на 5,1% больше, чем в конце июля. В то же время, медианная цена, которую продавцы просили за автомобиль, выросла на 2,2% — с $8,9 тыс. до $9,1 тыс.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на исследование Института исследований авторынка.

В течение августа на площадке появилось 101 764 уникальных подержанных автомобилей. Еще 86 513 машин подтверждено выбыли из онлайн-предложения.

В то же время в Институте отмечают, что исчезновение объявления не означает автоматической продажи автомобиля. Его могли удалить, заменить другим или просто не продлить. Также указанные в объявлениях цены являются запросами продавцов, а не фактической стоимостью заключенных сделок.

Общая заявленная стоимость всех активных предложений в конце августа составила $4,39 млрд. против $4,04 млрд. месяцем ранее.

Более половины автомобилей с указанной ценой – 54,8% – продавались за $5–20 тыс. Еще 26,6% стоили менее $5 тыс., а 18,7% – от $20 тыс.

Наибольшую часть нового предложения сформировал Volkswagen – 12 418 автомобилей, или 12,2%. Далее следовали BMW – 7 444, Audi – 7 200, Renault – 5 810 и Ford – 5 317.

Среди моделей наиболее новых объявлений пришлось на Volkswagen Passat - 3 151 авто. За ним расположились Skoda Octavia - 2820 и Volkswagen Golf - 2789.

Возраст вторичного автопарка остается значительным. На машины от 13 лет приходилось 61,4% активного предложения, а медианный возраст автомобиля составлял 15 лет.

При этом увеличение количества объявлений не сопровождалось аналогичным оживлением фактических регистраций. В двух сравниваемых четырехнедельных периодах количество сделок с подержанными авто выросло всего на 0,6%, тогда как поток новых онлайн-предложений — на 3,2%.

Напомним, в начале сентября Институт исследований авторынка фиксировал неравномерное изменение цен в зависимости от типа двигателя. Больше всего за месяц выросла медианная цена гибридов – на 4,7%, бензиновых авто – на 4,2%, тогда как дизельные машины практически не изменились в цене.

В то же время, по итогам августа внутренние перепродажи сократились на 4,3% против июля и на 6,4% в годовом измерении — до 71 154 легковушек. Volkswagen Passat оставался самой популярной моделью на внутреннем рынке.