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В Украине на четверть упали продажи новых авто: самые популярные марки

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Рынок новых авто в августе упал на 27% / Depositphotos

В августе украинцы приобрели около 5 тыс . новых легковых автомобилей Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по отношению к июлю 2026 года рынок новых авто уменьшился на 14%.

Самой популярной маркой луны стала японская Toyota, которая на 9% улучшила свой июльский результат.

Самые популярные марки

В десятку самых популярных марок августа вошли:

  1. Toyota – 1092 ед. (+9%);
  2. Skoda – 600 ед. (+47%);
  3. Renault – 361 ед. (-32%);
  4. BYD - 268 ед. (-69%);
  5. Hyundai – 261 ед. (-34%);
  6. Volkswagen – 260 ед. (-51%);
  7. Mazda – 187 ед. (+7%);
  8. BMW – 186 ед. (-45%);
  9. Suzuki-156 ед. (-32%);
  10. Mitsubishi - 122 ед. (-2%).

По данным "Укравтопрома", бестселлером луны стал кроссовер Toyota RAV-4.

Всего с начала года в стране было реализовано более 43,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем в прошлом.

Напомним, в июле 2026 г. продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.

Автор:
Светлана Манько

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