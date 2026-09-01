В Украине на четверть упали продажи новых авто: самые популярные марки

В августе украинцы приобрели около 5 тыс . новых легковых автомобилей Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по отношению к июлю 2026 года рынок новых авто уменьшился на 14%.

Самой популярной маркой луны стала японская Toyota, которая на 9% улучшила свой июльский результат.

Самые популярные марки

В десятку самых популярных марок августа вошли:

Toyota – 1092 ед. (+9%); Skoda – 600 ед. (+47%); Renault – 361 ед. (-32%); BYD - 268 ед. (-69%); Hyundai – 261 ед. (-34%); Volkswagen – 260 ед. (-51%); Mazda – 187 ед. (+7%); BMW – 186 ед. (-45%); Suzuki-156 ед. (-32%); Mitsubishi - 122 ед. (-2%).

По данным "Укравтопрома", бестселлером луны стал кроссовер Toyota RAV-4.

Всего с начала года в стране было реализовано более 43,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем в прошлом.

Напомним, в июле 2026 г. продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.