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В Украине на четверть упали продажи новых авто: самые популярные марки
В августе украинцы приобрели около 5 тыс . новых легковых автомобилей Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что по отношению к июлю 2026 года рынок новых авто уменьшился на 14%.
Самой популярной маркой луны стала японская Toyota, которая на 9% улучшила свой июльский результат.
Самые популярные марки
В десятку самых популярных марок августа вошли:
- Toyota – 1092 ед. (+9%);
- Skoda – 600 ед. (+47%);
- Renault – 361 ед. (-32%);
- BYD - 268 ед. (-69%);
- Hyundai – 261 ед. (-34%);
- Volkswagen – 260 ед. (-51%);
- Mazda – 187 ед. (+7%);
- BMW – 186 ед. (-45%);
- Suzuki-156 ед. (-32%);
- Mitsubishi - 122 ед. (-2%).
По данным "Укравтопрома", бестселлером луны стал кроссовер Toyota RAV-4.
Всего с начала года в стране было реализовано более 43,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем в прошлом.
Напомним, в июле 2026 г. продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.