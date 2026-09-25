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Новости
Дата публикации

Российским ударом уничтожен основной распределительный центр известного алкогольного бренда (ФОТО)

состав Aznauri, последствия российской атаки
Российская атака уничтожила распределительный центр Aznauri в Одесской области/Фото: Aznauri

В результате российской атаки 22 сентября 2026 года был уничтожен основной распределительный центр Aznauri в Одесской области. Это уже второй удар по инфраструктуре производителя алкогольных напитков за год.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе компании.

В результате попадания и масштабного пожара было уничтожено складское помещение площадью около 8 000 м² и значительный объем готовой продукции.

Фото 2 — Российским ударом уничтожен основной распределительный центр известного алкогольного бренда (ФОТО)

"Это уже второй серьезный удар по инфраструктуре, в течение последнего года. К счастью, люди не пострадали", - сообщили в Aznauri.

Фото 3 — Российским ударом уничтожен основной распределительный центр известного алкогольного бренда (ФОТО)
Уничтоженный состав Aznauri

В сентябре 2025 года в результате массированной атаки были существенно повреждены производственные мощности Aznauri в Украине, где производили бренди для украинского рынка. Больше всего тогда пострадали цех разлива и складские помещения. После этого производственные процессы удалось возобновить.

По сообщению компании, запасы основной продукции сформированы в достаточном количестве, поэтому ее поставка на украинский рынок продолжается. В то же время в ближайшее время возможны временные ограничения по отдельным позициям ассортимента.

О Аznauri

Aznauri — это популярный украинский алкогольный бренд, успешно продающийся уже более 10 лет и представленный в трех больших категориях: коньяки (бренди), тихие и игристые вина . Его продукция является обладателем многих международных наград и знаков отличия экспертного жюри. Все напитки производятся из отборных сортов винограда, выдерживаются и купажируются с соблюдением классических традиций виноделия.

Ранее сообщалось, что в Одесской области после вражеских ударов вспыхнули складские помещения сети продуктовых супермаркетов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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