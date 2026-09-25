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Новости
Дата публикации

Правительство назначило Юрия Конюшенко временно исполняющим обязанности главы ГНС

Юрий Конюшенко
Правительство назначило Юрия Конюшенко в.и.о руководителя ГНС/Фото: facebook.com/finmonitoring.in.ua

Правительство назначило Юрия Конюшенко первым заместителем руководителя Государственной налоговой службы и временно возложило на него обязанности главы ГНС.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер Сергей Корецкий.

В должности он заменил Лесю Карнаух, возглавлявшую ГНС с 23 июня 2025 года.

"Перед новым и.о. руководителя стоят конкретные задачи: обеспечение слаженной бесперебойной работы ГНС, выполнение планов поступлений в государственный бюджет, усовершенствование и упрощение администрирования налогов, улучшение взаимодействия с бизнесом и открытый диалог с плательщиками", - отметил глава правительства.

Юрий Конюшенко в 2017-2020 годах работал в Секретариате Кабмина, где занимался вопросами бюджетно-налоговой и таможенной политики. Затем перешел в Министерство финансов Украины на должность директора департамента.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров прекратил полномочия Леси Карнаух как исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Украины. Тогда министру финансов было поручено внести на следующее заседание Кабмина кандидатуры на должность руководителя ГНС или лица, которое будет выполнять его обязанности.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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