Уряд призначив Юрія Конюшенка тимчасово виконуючим обов’язки голови ДПС

Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього обов'язки голови ДПС.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр Сергій Корецький.

На посаді він замінив Лесю Карнаух, яка очолювала ДПС із 23 червня 2025 року.

"Перед новим в. о. керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками", – зазначив очільник уряду.

Юрій Конюшенко у 2017–2020 роках працював у Секретаріаті Кабміну, де займався питаннями бюджетно-податкової та митної політики. Згодом перейшов до Міністерства фінансів України на посаду директора департаменту.

Нагадаємо, 14 вересня Кабінет міністрів припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби України. Тоді міністру фінансів було доручено внести на наступне засідання Кабміну кандидатури на посаду керівника ДПС або особи, яка виконуватиме його обов'язки.