RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,95

44,78

EUR

51,69

51,45

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Уряд призначив Юрія Конюшенка тимчасово виконуючим обов’язки голови ДПС

Юрій Конюшенко
Уряд призначив Юрія Конюшенка т.в.о керівника ДПС / Фото: facebook.com/finmonitoring.in.ua

Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього обов'язки голови ДПС. 

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр Сергій Корецький.

На посаді він замінив Лесю Карнаух, яка очолювала ДПС із 23 червня 2025 року.

"Перед новим в. о. керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками", – зазначив очільник уряду.

Юрій Конюшенко у 2017–2020 роках працював у Секретаріаті Кабміну, де займався питаннями бюджетно-податкової та митної політики. Згодом перейшов до Міністерства фінансів України на посаду директора департаменту. 

Нагадаємо, 14 вересня Кабінет міністрів припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби України. Тоді міністру фінансів було доручено внести на наступне засідання Кабміну кандидатури на посаду керівника ДПС або особи, яка виконуватиме його обов'язки.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності