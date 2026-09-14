Уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як в.о. голови Податкової служби

Кабінет міністрів припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За словами глави уряду, міністру фінансів доручено внести на наступне засідання Кабміну кандидатури на посаду керівника ДПС або особи, яка виконуватиме його обов'язки.

Що відомо про Лесю Карнаух

Згідно з інформацією на сторінці ДПС у Facebook, Карнаух у 2004 році закінчила Одеську національну юридичну академію за спеціальністю "Правознавство".

Відтоді працювала на державній службі: у Державному комітеті природних ресурсів, Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій, а також в Державній екологічній інспекції Київської області та Державній службі заповідної справи.

З липня 2018 року по травень 2023 року вона обіймала посаду заступника керівника апарату в Рахунковій палаті України. З липня 2023 року і до призначення у ДПС була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

24 січня 2025 року Лесю Карнаух призначили заступницею голови ДПС, а вже 2 травня вона стала першою заступницею керівника відомства.

Розпорядженням від 18 червня 2025 року Лесю Карнаух призначили тимчасовою виконувачкою обов'язків голови Державної податкової служби. Вона замінила на посаді Руслана Кравченка, якого тоді призначили генеральним прокурором України.