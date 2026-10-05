Продажі електромобілів у Європі злетіли на 45% на тлі виходу дешевих моделей

Перехід Європи на електромобілі набирає обертів: із початку року продажі досягли рекордних обсягів завдяки появі великої кількості доступних моделей, які автовиробники виводять на ринок для виконання нормативів Європейського Союзу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Згідно з дослідженням організації Transport & Environment, за період із січня по серпень 2026 року в країнах ЄС продали 1,64 млн електромобілів, що на 45% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Частка електромобілів на ринку досягла 22%, що на 6% більше, ніж торік. В організації назвали 2026 рік "переломним для доступності електрокарів", оскільки асортимент моделей збільшився на 50% лише за один рік на тлі спроб виробників вкластися у стандарти ЄС щодо викидів.

Зокрема, такі концерни, як Volkswagen, активно виводять на ринок доступні варіанти (серед них — повністю електричний Polo), що дозволяє німецькому автовиробнику усунути відставання від норм викидів та уникнути штрафів.

Хто лідирує за кількістю моделей

Європейські бренди зберегли за собою левову частку пропозиції, представивши майже 60% усіх доступних моделей та додавши ще 16 варіантів у першій половині 2026 року. Китайські виробники забезпечили 21% асортименту, поповнивши модельний ряд 11 новинками.

Вплив вартості пального на водіїв

Додатковим стимулом для переходу на електрику стало стрімке зростання цін на пальне через конфлікт на Близькому Сході.

Найбільше подорожчало дизельне пальне: від початку війни з Іраном ціна підскочила на 38%. За підрахунками дослідників, заправка 50-літрового бака тепер обходиться європейським водіям на 30 євро (близько 34 доларів) дорожче.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі електромобілів у Європі злетіли на 52% на тлі рекордних цін на пальне. У серпні реєстрації повністю електричних автомобілів у Європі зросли на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головним рушієм попиту стало різке подорожчання пального, спричинене стрибком світових цін на нафту.