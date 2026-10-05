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Продажи электромобилей в Европе взлетели на 45% на фоне выхода дешевых моделей

электрокар
Продажи электромобилей в Европе взлетели на 45% на фоне выхода дешевых моделей / Depositphotos

Переход Европы на электромобили набирает обороты: с начала года продажи достигли рекордных объемов благодаря появлению большого количества доступных моделей, которые автопроизводители выводят на рынок для выполнения нормативов Европейского Союза.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Согласно исследованию организации Transport & Environment, за период с января по август 2026 г. в странах ЕС продали 1,64 млн электромобилей, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля электромобилей на рынке достигла 22%, что на 6% больше, чем в прошлом. В организации назвали 2026 год "переломным для доступности электрокаров", поскольку ассортимент моделей увеличился на 50% всего за один год на фоне попыток производителей уложиться в стандарты ЕС по выбросам.

В частности, такие концерны, как Volkswagen, активно выводят на рынок доступные варианты (среди них полностью электрический Polo), что позволяет немецкому автопроизводителю устранить отставание от норм выбросов и избежать штрафов.

Кто лидирует по количеству моделей

Европейские бренды сохранили за собой львиную долю предложения, представив около 60% всех доступных моделей и добавив еще 16 вариантов в первой половине 2026 года. Китайские производители снабдили 21% ассортимента, пополнив модельный ряд 11 новинками.

Влияние стоимости горючего на водителей

Дополнительным стимулом для перехода на электричество стал стремительный рост цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Больше всего подорожало дизельное горючее: с начала войны с Ираном цена подскочила на 38%. По подсчетам исследователей, заправка 50-литрового бака теперь обходится европейским водителям на 30 евро (около 34 долларов) дороже.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи электромобилей в Европе взлетели на 52% на фоне рекордных цен на топливо. В августе регистрации полностью электрических автомобилей в Европе выросли на 52% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Главным двигателем спроса стало резкое подорожание горючего, вызванное скачком мировых цен на нефть.

Автор:
Максим Кольц

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